Protest i nerwy z dystrybucją węgla w tle. "Ludzie będą kląć na samorządy, a nie na rząd"

Nie dziwię się tym samorządowcom, którzy nie chcą się w tę akcję dystrybuowania węgla angażować - komentuje dla portalu WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog.

„Tylko ciemność” - pod takim hasłem w piątek 7 października w Warszawie mają demonstrować samorządowcy, sprzeciwiając się między innymi pomysłowi dystrybucji węgla przez samorządy.

W piątek o godz.12.30 samorządowcy mają demonstrować przed Sejmem.

Nie wszystkim samorządowcom podoba się bowiem pomysł rządu, aby to samorządy pomogły w dystrybucji węgla. Ten pomysł jako pierwszy wysunął wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Organizatorem piątkowego protestu jest Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, we współpracy z Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich.

- Sam pomysł jest z gatunku tych, które pojawiają się nagle z inicjatywy ludzi, którzy sami nie potrafili wcześniej znaleźć dobrego rozwiązania - komentuje dla portalu WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Przecież tego typu przedsięwzięcie trzeba by wcześniej przygotować i musiałoby być umocowanie ustawowe, by samorządy się na to zgodziły. Ponadto przecież trzeba mieć gwarancje, że się na tym nie straci. Nie dziwię się tym samorządowcom, którzy nie chcą się w tę akcję dystrybuowania węgla angażować. Takie nagłe rzucenie tego pomysłu tylko świadczy o nieprzygotowaniu ludzi z rządu do sprawowania władzy - ocenia prof. Jacek Wódz.

Samorządowcy chcą też wskazać na problemy związane z wysokimi podwyżkami cen energii.

Rząd zapowiedział w środę 5 października w tym zakresie nowe rozwiązania.

- Przygotowujemy pakiet, który w przyszłym tygodniu zostanie finalnie przedstawiony, który też na określonym poziomie zatrzyma podwyżki cen między innymi dla samorządu terytorialnego - zaznaczył 5 października rzecznik rządu Piotr Mueller. Zapewnił przy tym, że podwyżki o 500–600 proc, o których mówią samorządowcy, nie będą miały ostatecznie miejsca.

Spółka PGE uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której między innymi samorządy mogą kupić węgiel. - Coraz więcej samorządów jest zainteresowanych, aby dostarczyć węgiel swoim mieszkańcom - podkreśla wicepremier Jacek Sasin.

PGE Paliwa do tej pory sprowadziła 4 mln ton, natomiast do końca roku ma to być 8 mln ton

W poniedziałek 3 października w Otwocku odbyła się wspólna konferencja prasowa wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz prezesa Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski wskazał wówczas, że kilkanaście samorządów zawarło porozumienie ze spółką w sprawie dystrybucji węgla. Zapewnił też, że sprowadzany węgiel odznacza się bardzo dobrą wartością opałową. Dąbrowski podał, że spółka do tej pory sprowadziła 4 mln ton, natomiast do końca roku ma to być 8 mln ton. A do końca sezonu grzewczego, a zatem do kwietnia 10 mln ton.

Kilka dni temu spółka PGE Paliwa uruchomiła specjalną infolinię i stronę internetową, za pośrednictwem której, wypełniając formularz, instytucje użyteczności publicznej, samorządy i przedsiębiorcy będą mogli nabyć węgiel.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski wskazał, że koszt oferowanego przez miasto węgla wraz z dostarczeniem wynosi poniżej 3 tys. zł. I zaznaczył, że to bardzo konkurencyjna cena.

To próba zrzucenia odpowiedzialności za cały ten bałagan na kogoś innego, w tym przypadku na samorządy

Sprowadzenie węgla przez PGE Paliwa ma pomóc w zapełnieniu luki na rynku, która uwypukliła się w realiach embarga na węgiel rosyjski. W PGE wskazują, że od początku tego tygodnia wzrasta liczba zapytań od samorządów w infolinii dedykowanej kwestii sprzedaży węgla.

- Jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za cały ten bałagan na kogoś innego, w tym przypadku na samorządy - ocenił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Cena tego węgla w detalu to będzie około 3 tys. zł za tonę, a więc będzie on nadal bardzo drogi. I ludzie, którzy będą go kupowali, będą kląć na samorządy, a nie na rząd, który ten bardzo drogi węgiel sprowadził - podkreślił Ziętek.

Sprawa dystrybucji węgla jest ważna dla rządu, bowiem zima za pasem. Premier Mateusz Morawiecki skierował list do prezydentów miast i samorządowców.

"Polska, podobnie jak cała Europa, mierzy się dzisiaj z największą kumulacją kryzysów od zakończenia II wojny światowej" - napisał szef polskiego rządu."Wykorzystując osłabienie światowej gospodarki pandemią COVID-19, Rosja z pełną premedytacją doprowadziła do światowego kryzysu energetycznego i inflacyjnego" - podkreślił Morawiecki.

Przypomniał też, że "w wyniku działań reżimu Putina zmieniły się zasady funkcjonowania rynku energetycznego". "To z tego powodu musimy się wszyscy mierzyć z wyzwaniami, które nie mają precedensu w historii wolnej Polski. Największe i najważniejsze z nich dotyczą w najbliższych miesiącach cen energii, cen gazu, a także dystrybucji końcowej ceny węgla" - wskazał premier.

Morawiecki przypomniał ponadto, że "za bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin w czasie najbliższej zimy odpowiedzialność musi wziąć państwo polskie - na każdym poziomie". "Na poziomie rządu, jak również na wszystkich szczeblach samorządowych" - zaznaczył.

"Bez względu na wzajemne sympatie i antypatie współpracowaliśmy razem przy zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, budowie systemu szczepień, czy w sprawie lokalnych inwestycji, gdzie - jak przyznają praktycznie wszyscy wójtowie, starostowie i burmistrzowie - nigdy wcześniej z budżetu państwa polskiego nie trafiały do polskich gmin tak wielkie środki jak w ostatnich latach" - podkreślił Morawiecki.

