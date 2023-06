Protest ws. nierównych płac. Zarząd JSW SIG odpowiada na zarzuty związkowców

W związku z trwającą pikietą Związku Zawodowego Sierpień 80 przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarząd spółki JSW Szkolenie i Górnictwo postanowił odpowiedzieć protestującym. Jego zdaniem, wszystkie zarzuty dotyczące spółki są nieprawdziwe i kłamliwe.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia zarządu spółki JSW Szkolenie i Górnictwo (SiG). Śródtytuły pochodzą od redakcji.

"Głównym zarzutem powtarzanym przez reprezentantów ZZ Sierpień 80 jest krytyka procesu alokacji pracowników spółki JSW SiG do pracy w kopalniach JSW. Przypominamy, że 30 maja 2023 roku zarząd JSW SiG pisemnie odpowiedział ZZ Sierpień 80 na zarzuty i domniemania dotyczące zasad alokacji pracowników.

Po pierwsze proces dobrowolnego przejścia pracownika JSW SiG do pracy w zakładach JSW SA odbywa się na podstawie powszechnie znanego porozumienia, zawartego w dniu 11 maja 2017 roku, pomiędzy JSW SA a JSW SiG.

Zgodnie z zawartym porozumieniem JSW SiG nie blokuje możliwości rozwiązania umowy o pracę pracownikom zainteresowanym przejściem do JSW SA i nie wpływa na autonomiczne decyzje pracowników w tym obszarze.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem, to przyszły pracodawca co roku (cyklicznie od 2017 roku) określa ilość osób, o określonych kwalifikacjach, którzy zgodnie z aktualnymi potrzebami zostaną zatrudnieni w kopalniach JSW SA. Od początku alokacji do dziś 5 530 pracowników JSW SiG przeszło lub w najbliższych dniach przejdzie do pracy w kopalniach JSW SA.

Zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo jednoznacznie odrzuca wszystkie zarzuty

Zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo zarzuty ZZ Sierpień 80 dotyczące niejasnego procesu alokacji uważa za celowe wprowadzanie pracowników i opinii publicznej w błąd, dla uzyskania swoich bliżej nieokreślonych, partykularnych interesów.

Z niedowierzaniem i zażenowaniem wysłuchaliśmy argumentów ZZ Sierpień 80 dotyczących niewolniczej pracy w JSW Szkolenie i Górnictwo. Od 2017 roku do dzisiaj na „niewolnicze warunki pracy” zdecydowało 6 717 osób zatrudnionych przez JSW Szkolenie i Górnictwo. W systemie elektronicznej rejestracji kandydatów do pracy w SIG aplikuje ponad 20 tysięcy osób.

JSW Szkolenie i Górnictwo jest kuźnią kadr dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dlatego zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo jednoznacznie odrzuca wszystkie pomówienia i zwraca uwagę, że dalsze ich powtarzanie będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną" - podkreślono na koniec oświadczenia.