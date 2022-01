Protesty mogą się przełożyć na presję szybszego zamykania kopalń

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Oczekują też wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie. Jeżeli nie zdołają osiągnąć porozumienia z zarządem spółki, zapowiadają protesty. - To nie jest dobry moment dla górników, żeby stawiali sprawę na ostrzu noża - komentuje dla portalu WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog.

W kopalniach coraz bardziej napięta atmosfera

W kopalniach coraz bardziej napięta atmosfera

Rozmowy płacowe toczą się w ramach sporu zbiorowego. Spotkanie w poniedziałek 10 stycznia nie przyniosło porozumienia. Rozmowy mają być kontynuowane w środę 12 stycznia w południe.W razie braku porozumienia, 17 stycznia ma rozpocząć się bezterminowa blokada wysyłki węgla z kopalń PGG do elektrowni.Podczas wtorkowych masówek związkowcy zachęcają górników do udziału w referendum, wskazując, iż zagłosować mogą także ci, którzy w dniu referendum będą np. na urlopach. Pracodawca udostępnił związkom listy pracowników, na podstawie których określona zostanie frekwencja w głosowaniu. Polska Grupa Górnicza to największa węglowa spółka, zatrudniająca niespełna 38 tys. osób.Wyrażona w referendum zgoda załogi jest warunkiem przeprowadzenia strajku w ramach sporu zbiorowego. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk może ogłosić organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 proc. załogi. Z reguły najpierw odbywa się strajk ostrzegawczy. Podczas masówek związkowcy podkreślali, że poparcie dla strajku w referendum da związkom mandat do dalszych, legalnych działań protestacyjnych.W poniedziałek, po zakończonej fiaskiem pierwszej turze mediacji, prezes PGG Tomasz Rogala zadeklarował pracę nad tym, aby - jak mówił - rozstrzygnięcia w przyszłych okresach miały charakter pozytywny i żeby strony potrafiły się porozumieć.Wcześniej szef największej górniczej spółki tłumaczył, że rozmowy dotyczące wysokości wynagrodzeń odbywają się w konkretnym otoczeniu.- To otoczenie to możliwości finansowe spółki, czyli kiedy i jakimi środkami będziemy dysponować, aby regulować wszystkie zobowiązania, w tym pracownicze - mówił prezes PGG Tomasz Rogala.I przypomniał, że w maju 2021 roku zawarto umowę społeczną dla górnictwa, gdzie obok gwarancji zatrudnienia ustalono mechanizm indeksacji przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń począwszy od 2022 r. - w tym roku ma to być 3,8 proc. - Regulacje te są wspólne dla wszystkich sygnatariuszy umowy, czyli wszystkich spółek górniczych, które ją podpisały. Uważamy, że na forum sygnatariuszy umowy jest miejsce do ewentualnych zmian - ocenił prezes PGG.Za kluczową Tomasz Rogala uznał notyfikację programu redukcji mocy produkcyjnych, który zakłada funkcjonowanie sektora górniczego przez najbliższe 28 lat przy zastosowaniu pomocy publicznej. We wtorek 11 stycznia ustawą ustanawiającą system wsparcia dla górnictwa ma zająć się Senat.Czytaj także: Sierpień 80 pyta premiera, czy są plany skrócenia żywotnosci kopalń