Prywatna kopalnia świetnie zarabia, a przed laty chciano ją zlikwidować

Kopalnia Silesia, należąca do Bumechu, dobrze sobie dzisiaj radzi. Przed laty ówczesna Kompania Węglowa, do której należała Silesia, myślała o jej likwidacji. Jednak związki zawodowe działające w kopalni zdołały ją uratować.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wstępne, szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Bumechu - do którego należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia - za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wskazują, że zysk brutto firmy w całym 2022 roku ukształtował się na poziomie 444 mln złotych.

Oznacza to ponad dwukrotny wzrost (218 proc.) w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego.

Bumech środki z koniunktury roku 2022 zainwestował w zagwarantowanie długoletniego funkcjonowania kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów materiałów za cztery kwartały 2022 roku szacowane są na poziomie 1112 mln złotych, co oznacza wzrost o 260,3 proc. w stosunku do wyniku z 2021 roku, szacowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 roku wzrósł o ponad 210 proc. i ma wynieść ponad 455 mln zł. Koniunktura na rynku węgla pozwoliła osiągnąć Bumechowi, do którego należy kopalnia Silesia, dobre wyniki.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zdołało zwiększyć sprzedaż i wydobycie. Wyprodukowało około 1,38 mln ton węgla w roku 2022. Z kolei w roku 2021 wydobyło nieco ponad 1 mln ton węgla. Zatem widać postęp.

Błędem i przejawem kapitulacji była przed laty decyzja o likwidacji tej kopalni

- Wszystko to, co dzieje się od kilkunastu lat wokół kopalni Silesia dowodzi temu, jakim błędem i przejawem kapitulacji była decyzja o likwidacji tej kopalni - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Na szczęście byli w tej kopalni i są nadal związkowcy mający o wiele większa wyobraźnię niż ówczesny właściciel w postaci Kompanii Węglowej - zaznacza Markowski.

Należy tu przypomnieć, że czeski EPH (Energetyczno-Przemysłowy Holding) kupił kopalnię Silesia w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora zabiegały działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. W 2021 roku Bumech nabył od Czechów kopalnię Silesia.

- Bumech zdecydował się na zakup Silesii, gdyż spodziewaliśmy się, że po pandemii, gdy gospodarka światowa ruszy, w skurczonym świecie ujawnią się braki tego, co rozpędza ów zatrzymany świat, czyli węglowodorów, w tym węgla - zaznaczył w niedawnym wywiadzie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes Bumechu.

- Sektor wydobywczy na globie w owym czasie znacząco ograniczył produkcję. A - przy przewidywanym niedoborze węgla na rynku - należało liczyć na wzrost jego cen. I tak też się stało - wskazał Sutkowski.

- Związkowcy wzięli przed laty sprawę w swoje ręce i de facto uratowali tę kopalnię, bowiem w górnictwie - dopóki są w złożu zasoby - trzeba wierzyć w sukces - podkreśla Jerzy Markowski.

- Ponadto kopalnia Silesia, jak całe polskie górnictwo, dotrwała do czasu niezwykłej koniunktury cenowej w 2022 roku. To spowodowało, że kopalnia Silesia osiągnęła fantastyczny wynik. W kopalni Silesia mają szczęście do kadry, mają również szczęście do parametrów węgla w złożu - dodaje Jerzy Markowski.

Rzeczywiście, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia produkuje węgiel o wysokim poziomie jakościowym. To bowiem surowiec cechujący się najniższymi ilościami substancji niepożądanych. Na przykład zawartość chloru kształtuje się na poziomie poniżej 0,2 proc., niska jest także zawartość rtęci.

Ludzie, którzy obecnie technicznie kierują tą kopalnią, potrafią wyznaczać cele technologiczne, które rozumie załoga.

- Jeżeli w kopalni Silesia uzyskają dostęp do nowych zasobów w złożu Dankowice - a inwestor zainwestuje zarobione pieniądze w rozcięcie nowej partii złoża oraz dalszą modernizację zakładu przeróbki mechanicznej węgla - to kopalnia ta istniała będzie przez co najmniej najbliższych piętnaście lat - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski.

- Ponadto ludzie, którzy obecnie technicznie kierują tą kopalnią - bowiem o właścicielu nie mam wiedzy - potrafią wyznaczać cele technologiczne, które rozumie załoga. Dlatego właściciel kopalni Silesia może liczyć na wyobraźnię oraz wsparcie ze strony związków zawodowych. Osobiście trzy razy przyszło mi w życiu pomagać kopalni Silesia. Dzisiaj widzę, że miało to głęboki sens, a kadra i załoga tej kopalni nie zmarnowali tej okazji - zaznacza Jerzy Markowski.

Grupa Bumech zamierza wypłacić dywidendę. Jesienią ubiegłego roku spółka wypłaciła dywidendę za 2021 rok.

- Jest naszą intencją, żeby to samo zrealizowane zostało w 2023 roku. Jej wielkość zależeć będzie od ostatecznego wyniku za rok 2022 oraz kondycji, w jakiej spółka będzie w 2023 roku - mówi Marcin Sutkowski. - Optuję za zaproponowaniem 4-8 złotych na akcję, jednak mogą pojawić się czynniki wpływające na jej poziom - wskazuje Sutkowski.

Z zysku netto za 2021 rok Bumech przeznaczył na dywidendę 14,5 mln zł. Dawało to 1 zł dywidendy na akcję. Na rynku surowcowym mamy do czynienia ze zmiennością warunków prowadzenia działalności. Nie jest przy tym wyjaśniona sprawa ostatecznych decyzji w zakresie dodatkowego opodatkowania sektora energetycznego i wydobywczego w związku z tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków.

Środki z koniunktury roku 2022 zainwestowano w zagwarantowanie długoletniego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, w tym w zwiększenie wydajności oraz zredukowanie kosztów produkcji. Obecnie wiele mówi się o kosztach tzw. transformacji energetycznej. Według Marcina Sutkowskiego przedsiębiorcy coraz częściej będą myśleli o inwestycjach, zmierzających do tego, by samemu produkować prąd.

Ekstremalnie wysokie ceny węgla i węglowodorów nie są korzystne w długiej perspektywie

- Zanim wybuchła wojna w Ukrainie zdecydowaliśmy się na inwestycję w silniki kogeneracyjne, które znacząco - nawet o 70 proc. - ograniczą pobór energii z sieci - mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski. - Szacujemy, że już w roku 2024 przeszło 80 proc. energii elektrycznej zużywanej przez naszą grupę będzie pochodziło z autoprodukcji. Na ten cel wydamy łącznie ponad 60 mln złotych - dodaje.

Jego zdaniem ceny węgla będą podlegać wahaniom. Sutkowski wskazuje, że gospodarka potrzebuje niższych kosztów energii, a w naszym długofalowym interesie jest sytuacja, w której ceny węglowodorów będą umiarkowanie wysokie, a nie wręcz kosmiczne.

- Ekstremalnie wysokie ceny węgla i węglowodorów nie są dla nas korzystne w długiej perspektywie. Destabilizują sytuację gospodarczą, powodują zbyt wielkie turbulencje czy bankructwa, które mogą spowodować poważny kryzys gospodarczy nie tylko w naszym kraju, ale też w Europie czy na świecie - ocenia Sutkowski. - Sytuację po poważnych kryzysach gospodarczych odbudowuje się natomiast powoli, a skutki załamań są odczuwalne latami - podsumowuje prezes Bumechu.