Prywatna kopalnia twierdzi, że rynkowy roller-coaster utrudnia sprecyzowanie strategii

Skutecznym okazał się model biznesowy, w którym PG Silesia jest podmiotem po jednej stronie generującym przychody, a po drugiej - duże zapotrzebowanie na roboty górnicze, a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych.

Bumech, do którego należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, ma za sobą udany rok.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) grupy kapitałowej Bumech w całym 2022 roku osiągnął blisko 560 mln zł. Potwierdzony został więc ponad dwukrotny jego wzrost w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego (204 proc.).

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2022 roku wyniosły 1.112 mln zł, co oznacza wzrost o 260 proc. w stosunku do 2021 roku. Zysk brutto za rok 2022 wyniósł niemal 442 mln zł, co stanowi wzrost o 217 proc. rok do roku.

Należące do Bumechu Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach korzystało w 2022 roku z koniunktury na rynku węgla i wysokich cen tego surowca.

- Poprawnym i skutecznym okazał się przygotowany i wdrożony model biznesowy, w którym PG Silesia jest podmiotem, po jednej stronie generującym przychody, a po drugiej - duże zapotrzebowanie na roboty górnicze, a także usługi remontowe oraz serwisowe maszyn i urządzeń górniczych - zaznacza Marcin Sutkowski, prezes Bumechu.

- Usługi te świadczone są w pierwszej kolejności przez inne spółki z grupy kapitałowej. Dzięki temu, wykorzystaliśmy efekt synergii pomiędzy działalnością wydobywczą, a pozostałymi obszarami. Przewidziane przez nas wzmożone zapotrzebowanie na węglowodory na świecie, wywołane końcem pandemii oraz kilka miesięcy później, wojenną koniecznością zaprzestania importu węgla z kierunku wschodniego, doprowadziło do wygenerowania ponadprzeciętnych wyników finansowych - dodaje.

Ważne inwestycje umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym grupy

W 2022 roku rozpoczęto inwestycje umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym grupy. Budowana instalacja kogeneracyjna została zaprojektowana tak, aby spożytkować na cele energetyczno-ciepłownicze 100 proc. odzyskanego metanu.

- Już teraz wykorzystujemy energię fotowoltaiczną do urządzeń i systemów kopalni. W niedalekiej przyszłości zamierzamy wybudować dużą farmę fotowoltaiczno - wiatrową o mocy 60 MW. Działania w tym zakresie przełożą się niebawem na znaczną redukcję kosztów prowadzenia naszej działalności, a przy tym na możliwości dochowywania norm środowiskowych - wyjaśnia Marcin Sutkowski.

Nowe kierunki strategiczne grupy Bumech prawdopodobnie pojawią się w czerwcu. Z uwagi na wielką zmienność otoczenia realizacja szczegółowej strategii nie jest możliwa.

- Ostatni dokument przygotowany w zeszłym roku trzeba było, z uwagi na działania wojenne i ich wpływ na otoczenie, wyrzucić do kosza. Planowaliśmy opublikować kierunki strategiczne na koniec pierwszego kwartału 2022 roku, jednak sytuacja zewnętrzna sprawiła, że mieliśmy roller-coaster. Stąd też bardziej ostrożnie podchodzimy do tematu strategii. Osobiście chciałbym zaprezentować nowe kierunki strategiczne na WZA w czerwcu tego roku - wskazuje prezes Sutkowski.

Wśród tych kierunków zapewne nie zabraknie kwestii stopniowego przechodzenia z gospodarki tradycyjnej do "zielonej".

Ceny węglowodorów pozostaną na poziomie umiarkowanie wysokim

- Natomiast liczymy, że rok 2023 będzie rokiem względnej stabilizacji finansowej, aczkolwiek wpływ wojny na naszą gospodarkę będzie nadal niewiadomą. Może być nieznaczny, ale może być również ogromny w przypadku eskalacji działań wojennych. Stąd ceny węglowodorów pozostaną na poziomie umiarkowanie wysokim i jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, będą wracały do normalności - ocenia Marcin Sutkowski.

Wśród celów grupy jest między innymi dalsza poprawa parametrów wydajnościowych, oraz obniżanie kosztów, a także uruchomienie autoprodukcji energii elektrycznej.

- Transformacja energetyczna przyspiesza. A im droższe będą paliwa kopalne, tym szybsza będzie ta transformacja. A ograniczenia? Największym problemem pozostaje tu brak wystarczającej pojemności i liczby magazynów energii, no i stan sieci energetycznych. Przedsiębiorcy coraz częściej będą myśleli o inwestycjach, zmierzających do tego, by samemu produkować prąd - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski.

- Prowadzimy działania, które mają też wpływ na postrzeganie naszej firmy przez pryzmat kwestii środowiskowych - dodaje Marcin Sutkowski.

Planują zwiększyć sprzedaż węgla do ponad 2 mln ton

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, należące do Bumechu, zamierza w tym roku zwiększyć sprzedaż węgla do ponad 2 mln ton. Ubiegły rok zamknął się sprzedażą 1,25 mln ton, natomiast produkcja wyniosła 1,38 mln ton.

- Od maja nie będziemy już wydawać depozytów kontrahentowi czeskiemu, do których zgodnie z umową zakupu kopalni musimy dokładać część produkcji bieżącej, co znacząco zwiększy nasze możliwości - wskazuje Sutkowski.

Należy zaznaczyć, że czeski Energetyczno-Przemysłowy Holding (EPH) kupił kopalnię Silesia w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora mocno zabiegały wówczas działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. Z kolei Bumech nabył kopalnię Silesia od Czechów w 2021 roku.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Zajmuje się między innymi drążeniem wyrobisk podziemnych, produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisem i remontowaniem maszyn.