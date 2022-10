Prywatna kopalnia uruchamia sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia uruchamia sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych.

Sprzedaż węgla skierowana jest dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, w której znajduje się kopalnia oraz gmin ościennych, gdzie prowadzone jest wydobycie przez PG Silesia (gminy Bestwina, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna i Pszczyna).

Cena tony węgla wynosi 2995 zł brutto. Oferowany jest węgiel w sortymentach groszek II oraz orzech II.

Zapisy rozpoczęły się 12 października, natomiast rozpoczęcie sprzedaży nastąpi od 14 października. Maksymalnie można nabyć trzy tony (na jedno gospodarstwo domowe).

Od 2010 roku kopalnia Silesia nie prowadziła sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych. Obecnie zarząd spółki zadecydował o uruchomieniu takiej sprzedaży. Na terenie kopalni wydzielono miejsce, gdzie można odebrać zakupiony węgiel.

Zarząd PG Silesia - we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - zdecydował również o przeznaczeniu 150 ton węgla osobom potrzebującym z gminy Czechowice-Dziedzice. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia to prywatna kopalnia należąca do Bumechu.