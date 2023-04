Prywatna polska kopalnia testuje mieszanie węgla swojego z importowanym

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, należące do Bumechu, zamierza w tym roku zwiększyć sprzedaż węgla do przeszło 2 mln ton, czyli o ponad 60 proc.

Ubiegły rok zamknął się w Silesii sprzedażą 1,25 mln ton węgla. Produkcja wyniosła natomiast 1,38 ml ton.

Od maja nie będziemy już wydawać depozytów kontrahentowi czeskiemu, do których zgodnie z umową zakupu kopalni musimy dokładać część produkcji bieżącej, co zwiększy nasze możliwości - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu.

W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia testują blendowanie węgla. Część sprzedaży realizowana jest wyłącznie z produkcji własnej, natomiast do części dodaje się 20-25 proc. surowca z importu w celu stabilizacji pożądanych parametrów.

- Pozwoli nam to uzyskiwać pożądane przez odbiorców parametry jakościowe - zaznacza Marcin Sutkowski. - Każdy z nich ma indywidualne wymagania, między innymi w zakresie części lotnych, spiekalności, siarki czy chloru.

Odbiorcy dużą wagę przywiązują do kwestii jakości węgla. Węgiel z importu ma stanowić do 20-30 proc. niektórych mieszanek oferowanych przez PG Silesia, a tam, gdzie klienci będą zainteresowani wyraźnie importem, nawet i 100 proc.

W planach jest sprowadzenie 400-500 tys. ton w 2023 roku. W pierwszym kwartale to niecałe 90 tys. ton.

- Stanowią one aktualnie niewielki procent niektórych blendów. Nasze działania ukierunkowane są na zwiększenie sprzedaży powyżej poziomu 2 mln ton. Planujemy także zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji - wskazuje Marcin Sutkowski.

- Celem wydobycia węgla nie jest jego magazynowanie, tylko jego sprzedaż - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Dlatego też stosuje się mieszanki węglowe, bowiem wydobyty węgiel jest albo „za dobry“, albo zbył słabej jakości, jak na oczekiwania odbiorców - dodaje Markowski.

Wskazuje przy tym, że jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż magazynowanie wydobytego węgla na zwałach, przez co można się doczekać obniżki cen.

- Zatem to mieszanie węgla jest stosowaną praktyką, zwłaszcza w przypadku surowca dedykowanego elektrowniom zawodowym i ciepłowniom. W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia wiedzą, co robić z surowcami, które wydobywają. Uszlachetniają wydobyty węgiel surowcem nabywanym z zewnątrz, jak i wykorzystują metan dla celów energetycznych u siebie. Jest to osobna spółka, ale działa jak najbardziej w interesie oraz na rzecz kopalni - podkreśla Jerzy Markowski.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Bumechu za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wskazują, że zysk brutto firmy w całym 2022 roku ukształtował się na poziomie 444 mln zł.

Oznacza to ponaddwukrotny wzrost (218 proc.) w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów materiałów za cztery kwartały 2022 roku szacowane są na poziomie 1 mld 112 mln złotych, co oznacza wzrost o 260,3 proc. w stosunku do wyniku z 2021 roku, szacowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 roku wzrósł o ponad 210 proc. i ma wynieść ponad 455 mln zł.

- Presja na podwyżki czynników produkcji, w tym płac, natomiast nie wygasa. Od jesieni 2021 roku, a zatem w 1,5 roku, koszty produkcji jednego gigadżula nam się podwoiły - wskazuje Marcin Sutkowski.

Należy tu przypomnieć, że czeski EPH (Energetyczno-Przemysłowy Holding) kupił kopalnię Silesia w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora zabiegały działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. W 2021 roku kopalnię od Czechów odkupił Bumech.

Po pandemii gospodarka ruszyła i brakowało węglowodorów, w tym węgla

- Bumech zdecydował się na zakup Silesii, gdyż spodziewaliśmy się, że po pandemii, gdy gospodarka światowa ruszy, w skurczonym świecie ujawnią się braki tego, co rozpędza ów zatrzymany świat, czyli węglowodorów, w tym węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu. - Sektor wydobywczy na globie w owym czasie znacząco ograniczył produkcję. A przy przewidywanym niedoborze węgla na rynku należało liczyć na wzrost jego cen. I tak też się stało - wskazuje Sutkowski.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej, świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka zajmuje się między innymi drążeniem wyrobisk podziemnych, produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisem i remontowaniem maszyn.

PG Silesia produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej.