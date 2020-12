Prywatni inwestorzy niech u nas zainwestują w budowę nowych kopalń, a państwo w elektrownie atomowe

- Bez względu na to, jaka obowiązuje doktryna polityczna w stosunku do węgla, to istnieje podstawowy powód dla wydobywania u nas węgla, jakim jest rynek. Na tym rynku lokuje się nie tylko krajowa produkcja, ale również pokaźny import węgla - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).