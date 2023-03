Prywatny właściciel kopalni, po najlepszym roku w historii, chce więcej

Zwiększyliśmy sprzedaż i wydobycie. Wyprodukowaliśmy bowiem około 1,38 mln ton węgla w roku 2022, a w roku 2021 wydobyliśmy nieco ponad 1 mln ton węgla - mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wstępne, szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Bumechu za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wskazują, że zysk brutto firmy w całym 2022 roku ukształtował się na poziomie 444 mln złotych.

Oznacza to ponad dwukrotny wzrost (218 proc.) w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów materiałów za cztery kwartały 2022 roku szacowane są na poziomie 1.112 mln złotych, co oznacza wzrost o 260,3 proc. w stosunku do wyniku z 2021 roku, szacowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 roku wzrósł o ponad 210 proc. i ma wynieść ponad 455 mln zł.

Koniunktura na rynku węgla pozwoliła osiągnąć Bumechowi, do którego należy kopalnia Silesia, dobre wyniki. Trzeba przy tym pamiętać, że zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw z powodu pandemii i wojny w Ukrainie przełożyły się także na wzrost kosztów firmy.

Bumech nadal ma opóźnienia remontowo-produkcyjne nawet w odniesieniu do swojej grupy, na zewnątrz maszyn nie sprzedaje

- Żeby utrzymać poziom wydobycia na satysfakcjonującym poziomie, musieliśmy więcej płacić za urządzenia, maszyny, nośniki energii, jak i za różnego rodzaju podzespoły czy części zamienne. Wzrosły też koszty gospodarki magazynowej - mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes zarządu Bumechu, do którego należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. - Nie udało się nam osiągnąć przewidywanej wydajności, chociaż i tak przedstawia się ona nieźle, gdyż jesteśmy na poziomie 90 proc. tego, co sobie zaplanowaliśmy. To całkiem dobrze. Znacząco zwiększyliśmy sprzedaż i wydobycie. Wyprodukowaliśmy bowiem około 1,38 mln ton węgla w roku 2022, zamiast planowanego 1 mln 560 tys. Z kolei w roku 2021 wydobyliśmy nieco ponad 1 mln ton węgla. Zatem postęp jest - ocenia Sutkowski.

I przyznaje, że Bumech nadal ma opóźnienia remontowo-produkcyjne nawet w odniesieniu do swojej grupy, bowiem na zewnątrz dzisiaj maszyn nie sprzedaje.

- Ledwie nadążamy z wyposażeniem w sprzęt naszej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach - mówi Sutkowski. I wskazuje, że sytuację na rynku surowców charakteryzuje duża dynamika zdarzeń oraz zmienność warunków prowadzenia działalności. Nie jest też jasna kwestia ostatecznych decyzji w zakresie dodatkowego opodatkowania sektora energetycznego i wydobywczego w związku z tzw.