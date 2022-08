Prywatnym składom węgla grozi bankructwo. Branża szykuje się do ogólnokrajowego protestu

Prywatne składy węgla w całej Polsce stoją na skraju bankructwa, bo nie mogą kupić węgla, aby później odsprzedać go klientom. W związku z tym przedstawiciele branży szykują się do ogólnopolskiego protestu i grożą blokadą dróg dojazdowych do kopalni.

Polskie państwowe spółki węglowe już od kilku miesięcy nie sprzedają prywatnym składom węgla. Zarówno Polska Grupa Górnicza, jak i kopalnie należące do Taurona czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej sprzedają węgiel bezpośrednio klientom indywidualnym lub wąskiej grupie kilkudziesięciu większych składów, mających podpisane umowy ze spółkami.

Jak informuje Onet, przedsiębiorcy uważają, że rząd robi wszystko, by zniszczyć i przejąć branżę. Argumentują, że sprzedaż węgla przez internet nie działa tak, jak powinna. A państwowe spółki wydobywcze od kilku miesięcy informują, że szukają podmiotów chętnych do zostania ich autoryzowanymi składami węgla. Na to - zdaniem branży - pozwolić sobie mogą tylko największe składy, a mniejszych na to nie stać i grozi im realne widmo bankructwa.

Sprzedawcy węgla liczą na spotkanie z Mateuszem Morawieckim

Wedle nieoficjalnych doniesień branża rozważa rozpoczęcie ogólnopolskiego protestu. W skrajnym scenariuszu możliwa jest nawet blokada dróg dojazdowych do polskich kopalni.

Wcześniej zamierzają spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim w celu wypracowania mechanizmu umożliwiającego zakup węgla z państwowych kopalni. Sytuacja jest więc bardzo napięta, a widmo protestu, mimo iż realne, nie jest jeszcze przesądzone.

Zgodnie z najświeższymi zapowiedziami Polskiej Grupy Górniczej, spółka ma uruchomić we wtorek 30 sierpnia usługi pierwszych Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Klienci, którzy tego dnia kupią węgiel w e-sklepie będą mogli odebrać go m. in. w czterech składach należących do sieci KDW.