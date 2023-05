Przecież zamknięcie kopalń nie zlikwiduje popytu na węgiel

Polskie kopalnie odpowiadają za 0,15 proc. światowych emisji metanu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Tobiszowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Parlament Europejski poparł 9 maja kompromisowe poprawki dotyczące rozporządzenia metanowego.

Ustalono limit 5 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla oraz zapis, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

Zamieniono też zapisane w projekcie kary za łamanie przepisów na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Parlament Europejski na sesji plenarnej 9 maja przyjął rozporządzenie metanowe w zmienionym brzmieniu. W pierwotnej formie rozporządzenie oznaczało szybką likwidację polskiego górnictwa. Polskiej stronie udało się jednak przekonać europarlamentarną większość. Czy ocenia pan, że to wielki sukces?

- Sukces w pewnym sensie jest, ale nie stawiałbym jeszcze łuków triumfalnych. Rozporządzenie, w brzmieniu przedstawionym przez Komisję Europejską, oznaczałoby zamknięcie polskich kopalń w ciągu kilku lat. Udało się wynegocjować zapisy, które dla naszego górnictwa są znacznie mniej niekorzystne, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie sektora - Jastrzębska Spółka Węglowa przez trzy lata nie będzie objęta przepisami, a po tym okresie będzie ponowna analiza. Polskiej Grupie Górniczej stwarzają możliwość przeznaczać opłaty emisyjne na inwestycje. Głosowanie z 9 maja to jednak nie koniec drogi.

A zatem?

- Ostateczny kształt rozporządzenia będzie negocjowany w tzw. trilogu, czyli przez reprezentantów Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Europejskiej. Warto zauważyć, że 9 maja w Strasbourgu wydarzyła się rzecz niecodzienna.

Dlaczego?

- Większość parlamentarna przyjęła akt prawny w brzmieniu mniej rygorystycznym niż pierwotna propozycja Komisji Europejskiej. Zazwyczaj dzieje się odwrotnie. Udało się to osiągnąć dzięki jedności polskich europosłów z różnych ugrupowań i wsparciu strony społecznej.

Chciałbym tu przypomnieć marcowe spotkanie zorganizowane przez śląsko-dąbrowską Solidarność, w którym miałem okazję uczestniczyć, gdzie deklarację o pełnym zaangażowaniu podpisali między innymi pani premier Beata Szydło, Anna Zalewska - sprawozdawczyni z komisji środowiskowej ENVI, a także europarlamentarzyści z woj. śląskiego: Izabela Kloc - sprawozdawca komisji ITRE w sprawie zapisów metanowych, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek z Europejskiej Partii Ludowej oraz Marek Balt i Łukasz Kohut reprezentujący grupę Socjalistów i Demokratów.

Obecny był także przedstawiciel Jana Olbrychta. Dzięki temu zaangażowaniu udało się wpłynąć na europosłów i skłonić do kompromisu - przekonać większość europarlamentarną do poparcia zmienionych zapisów. Wygrały: solidarność i merytoryczne, racjonalne argumenty.

Jakie to argumenty?

- W Unii Europejskiej bardzo mocno podkreślane jest określenie “sprawiedliwa transformacja”. Obecnie notyfikowana jest umowa społeczna, w której reprezentanci polskiego rządu oraz strony społecznej określili dalsze funkcjonowanie sektora wydobywczego. Ustalono, że kopalnie będą do 2049 roku stopniowo zmniejszały wydobycie w tempie malejących potrzeb energetyki i ciepłownictwa.

Ustalono harmonogram odstawiania kolejnych kopalń, w których sczerpywać będzie się złoże. Czyli działania ewolucyjne, rynkowo i biznesowo uzasadnione, dające górnikom i zarządom spółek pewną perspektywę działań. Perspektywa ważna też dla samorządów, chodzi o kwestie szkolnictwa zawodowego, wpływów z podatków, miejsc pracy itd.

Komisarz Frans Timmermans podczas wizyty w Polsce wyrażał się o “umowie społecznej” z wielkim entuzjazmem. Tymczasem w dyrektywie metanowej Komisja ujęła zapisy, które doprowadziłyby do likwidacji kopalń w ciągu kilku lat. Proszę sobie wyobrazić czym dla Polski, a zwłaszcza województwa śląskiego i małopolskiego byłoby nagłe zamknięcie kopalń i likwidacja ponad 200 tysięcy miejsc pracy w zakładach górniczych i firmach z nimi kooperujących. To społeczna i gospodarcza katastrofa bardzo daleka od sprawiedliwej transformacji.

A ten węgiel i tak trzeba byłoby ściągać z zagranicy...

- Ważne były też podnoszone przez nas aspekty ekologiczne i bezpieczeństwa. Przecież zamknięcie kopalń nie zlikwiduje popytu na węgiel, a sprawi, że będziemy go importować. A to ma ogromne znacznie dla polskiej gospodarki, energetyki, ciepłownictwa i indywidualnego odbiorcy.

Obecnie w Unii Europejskiej węgiel kamienny wydobywany jest już tylko w Polsce i Czechach (1 kopalnia). Łącznie to około 60 mln ton rocznie. Inne kraje nie wydobywają, co nie znaczy, że nie wykorzystują węgla.

Nie ma żadnych technicznych możliwości, by w ciągu kilku lat wybudować wystarczającą ilość źródeł odnawialnych

Importują go w całkiem dużych ilościach.

- Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej kraje UE wykorzystują ponad 170 milionów tego surowca. Czyli ponad 110 milionów ton pochodzi z importu! Wprowadzenie rozporządzenia oznaczałoby 100 proc. uzależnienie od importu co jest niezwykle groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

A zwróćmy uwagę, że wzrastający import węgla to spore wyzwanie logistyczne. Nie ma żadnych technicznych możliwości, by w ciągu kilku lat wybudować wystarczającą ilość źródeł odnawialnych. Do tego czasu skazani bylibyśmy na import - i to import z krajów bez jakichkolwiek norm środowiskowych.

W Polsce wyłapuje się ok. 37 proc. metanu, do 2027 ma to być 48 proc. A czy w Chinach, Kolumbii czy Indonezji ktoś się w ogóle przejmuje emisjami? Paradoksalnie więc zamknięcie polskich kopalń nie zmniejszy, a zwiększy globalne emisje metanu. Dodajmy, że polskie kopalnie odpowiadają za 0,15 proc. światowych emisji metanu…

Kilka dni temu Bruksela zatwierdziła większą pomoc dla polskich kopalń. Chodzi o kolejne 5 miliardów złotych. To program, w który był pan zaangażowany jako wiceminister energii w 2016 roku.

- I to jest dobra wiadomość. Chodzi o środki na likwidację kopalń, którym skończyło się złoże, albo dalsze wydobycie staje się niemożliwe. Zakończenie pracy kopalni to proces wieloletni i skomplikowany. Przeprowadzając go trzeba mieć na uwadze kwestie społeczne, środowiskowe i techniczne, a także związane z ponownym wykorzystaniem terenów i obiektów.

Kiedy w 2016 roku negocjowaliśmy z Komisją Europejską program restrukturyzacji górnictwa przedstawiliśmy listę ruchów i zakładów, które mają zakończyć działalność i zostać przeniesione do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Wtedy chodziło o wsparcie w wysokości 8 miliardów złotych. Dzięki tym środkom osiągnęliśmy dwa ważne cele.

Jakie?

- Po pierwsze spółki górnicze pozbyły się ciężaru nieefektywnych zakładów, które ciągnęły je finansowo w dół. I po drugie - w tym procesie żaden górnik nie stracił pracy. Wielu skorzystało z odpraw albo przeszło na tzw. urlopy górnicze, a każdy kto chciał pozostać w górnictwie, znajdował zatrudnienie w innej, perspektywicznej kopalni.

Program obowiązywać miał do 2023 roku. Decyzją Komisji Europejskiej został przedłużony do 2027 roku, a budżet zwiększony o miliard euro. Włączono też Ruch Jastrzębie III i Ruch Pokój II, które niedawno zakończyły wydobycie i zostały przeniesione do SRK. Trzeba pamiętać, że nie chodzi o likwidację górnictwa, tylko naturalne zakończenie funkcjonowania zakładów górniczych, co ma poprawić kondycję branży. To jak w ogrodnictwie - czasem trzeba podciąć uschnięte liście czy gałązki, żeby roślina mogła się rozwijać i kwitnąć. A przed polskim górnictwem jest jeszcze wiele lat działania.

Rozmawiał: Jerzy Dudała