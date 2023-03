Przejęcie przez Skarb Państwa ma dać Bogdance impuls rozwojowy

Z optymizmem patrzymy na to co przed Bogdanką w przyszłości. Przejęcie akcji przez Skarb Państwa da spółce impuls rozwojowy - zaznacza Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Łącznie wykonano blisko 33 km robót chodnikowych. W samym czwartym kwartale 2022 roku produkcja osiągnęła poziom 1,2 mln ton. Średni uzysk na koniec 2022 r. wyniósł 66,2 proc., wobec 69,4 proc. przed rokiem.

Dobry wynik to zasługa ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania całej załogi Bogdanki

- Osiągnęliśmy dobry wynik finansowy, pomimo trudności natury geologicznej, które wystąpiły w trzecim kwartale ubiegłego roku - zaznacza Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- To zasługa ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania naszej całej załogi. Z optymizmem patrzymy na to co przed Bogdanką w przyszłości. Przejęcie akcji przez Skarb Państwa da spółce impuls rozwojowy, a nowa strategia przyniesie odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju Bogdanki w najbliższych latach - dodaje Kasjan Wyligała.

Spółka utrzymała swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2022 roku udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 21,7 proc. oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 27,1 proc. Ponad 76 proc. sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało m.in. do Enei Wytwarzanie oraz Enei Elektrownia Połaniec oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

- Pomimo niesprzyjających warunków geologicznych oraz profilu produkcji Bogdanki nakierowanego głównie na dostawy miałów do segmentu energetyki zawodowej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych zdolności produkcyjnych zapewnić dostępność węgla opałowego dla gmin z województwa lubelskiego - mówi Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa ds. handlu i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Spółka przed końcem 2022 r. dostarczyła węgiel do 152 gmin - wskazuje Dumkiewicz.

Głównym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przy pełnym zachowaniu procedur bezpieczeństwa

W 2022 roku grupa kapitałowa LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 609,1 mln zł. Największą część tej kwoty, 449,8 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Bogdanka wraca do prowadzenia eksploatacji średnio na trzech do czterech ścian w ciągu roku.

- W ten sposób możemy sprawnie odpowiadać na potrzeby rynkowe i elastycznie reagować na napotkane warunki geologiczno-górnicze. Naszym głównym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przy pełnym zachowaniu procedur bezpieczeństwa załogi i sprzętu - ocenia Adam Partyka zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.