Przekazanie pracowników PGG do spółki restrukturyzacyjnej - za pośrednictwem JSW

Przekazanie uprawnionych do osłon socjalnych pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ma nastąpić za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - wynika z informacji, oficjalnie przekazanej w poniedziałek pracownikom PGG.

Informację o planowanym mechanizmie przekazania pracowników PGG do SRK, za pośrednictwem JSW, PAP potwierdziła nieoficjalne we wszystkich uczestniczących w transakcji górniczych spółkach.



Jednocześnie żadna z trzech spółek nie skomentowała sprawy oficjalnie, zapowiadając informacje na ten temat w terminie późniejszym, kiedy uzgodnione zostaną wszystkie szczegóły.

Według wcześniejszych informacji, na podstawie znowelizowanej jesienią br. ustawy górniczej, JSW miała przekazać do SRK (wraz z pracownikami uprawnionymi do osłon) majątek oddziału Jastrzębie III, zaś PGG - majątek likwidowanego ruchu Pokój.



W przypadku JSW termin przekazania już wcześniej określono na 1 stycznia 2022 r., zaś PGG miała przekazać majątek w grudniu 2021 r.

Osoby te docelowo przejdą na tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata pracy, lub otrzymają jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce - na dole lub na powierzchni - co najmniej rok.Jak informowała wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa, do SRK przejdzie także (niezależnie od grupy osób z PGG) wraz z majątkiem obszaru górniczego Jastrzębie III ok. 900 pracowników, spośród ok. 1,8 tys., które wyraziły zainteresowanie osłonami.Akt notarialny dotyczący przekazania majątku wraz z załogą ma być podpisany w ostatnim dniu grudnia, a przekazanie nastąpi 1 stycznia 2022 roku. Ok. 700 odchodzących z JSW osób skorzysta z urlopów górniczych, a ok. 200 otrzyma jednorazowe odprawy pieniężne. W 2022 r. zredukuje to koszty pracownicze w JSW o ok. 150 mln zł.