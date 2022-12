Przełomowe zmiany w górnictwie i energetyce. Trudne, ale niezbędne

Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych - zaznacza dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki

przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale

poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych

wyzwań dla Polski.

- Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie

2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii

oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną - wskazuje Steinhoff. - Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych miks energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Zdaniem Steinhoffa istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu

na kończące się zasoby.

- Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem

uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna.

Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach

pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne - wyjaśnia Steinhoff. - Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego.

- Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego - zaznacza Steinhoff.

Dodaje przy tym, że węgiel kamienny, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla.

- Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny - wskazuje Steinhoff.

Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej uważa, że jej głównym celem jest po

pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być topostrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy. Polska powinna byćw coraz większym stopniu częścią konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu UniiEuropejskiej.

- Musimy mieć świadomość, że należy przyspieszyć przebudowę miksu energetycznego, czyli inaczej

mówiąc w miejsce węgla kamiennego i węgla brunatnego stosować odnawialne źródła energii i

energia jądrową - ocenia Steinhoff. - Bardzo szybko, tak szybko, jak tylko jest to możliwe, należy zwiększać moce produkcyjne w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej, uruchomić na skalę adekwatną do naszego potencjału program budowy biogazowni. Jeżeli chodzi o wiatr, krytycznie oceniam zaniedbania obecnego rządu, który poprzez nowelizację ustawy, poprzez wpisanie zasady 10H doprowadził do sytuacji, w której praktycznie przez 7 lat zatrzymane były inwestycje w energetyce wiatrowej. Aktualnie rząd deklaruje nowelizację tej ustawy (co prawda jeszcze tego nie zrobił), ale w tym kontekście mam nadzieję, że zostanie uruchomiony program inwestycyjny w lądowej energetyce

wiatrowej - dodaje Steinhoff.

Podkreśla przy tym, że Business Centre Club oraz Gabinet Cieni wyraziły pozytywną opinię do

uruchomionego przez rząd programu Mój Prąd w efekcie, którego w bardzo krótkim czasie, powstało

10 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

- W tej chwili ten rozwój nie jest już tak szybki dlatego, że w ślad za przyrostem mocy w fotowoltaice nie nastąpiła rozbudowa sieci, w tym szczególnie sieci dystrybucyjnych. A warunkiem sine qua non jest odpowiednia dla OZE sieć dystrybucyjna i przesyłowa. Rząd musi więc podjąć decyzje o realizacji programów modernizacji i rozbudowy tych sieci poprzez swoje funkcje regulacyjne i pomoc publiczną. Szacuje się, iż tylko PSE do roku 2030 będzie musiało zrealizować ponad 170 projektów modernizacji i rozbudowy linii przesyłowych o wartości ponad 20 mld zł - dodaje Steinhoff.

Kolejnym wyzwaniem jest energetyka wiatrowa na morzu. Jak wskazuje Janusz Steinhoff, potencjał

polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku szacowany był początkowo na poziomie 10 GW mocy. W tej

chwili te szacunki podwyższono do 28 GW.

- Jest to więc znaczący potencjał biorąc pod uwagę wyższą od turbin lądowych sprawność wiatraków

Musimy odchodzić od węgla, ale musimy to zrobić odpowiedzialnie

na morzu. Szacuje się, iż instalując 28 GW mocy w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku w roku 2050możemy uzyskiwać z tego źródła ok 140 TWh energii rocznie, czyli prawie 60 proc. prognozowanegowówczas zapotrzebowania naszego kraju na energię elektryczną. Lokalizacja tak znacznych mocywytwórczych na północy naszego kraju (offshore plus energetyka jądrowa) wymaga adekwatnejrozbudowy sieci przesyłowej - ocenia Steinhoff.

- Warto dodać, że kolejnym wyzwaniem jest budowa energetyki jądrowej. Budowa elektrowni

atomowej jest niezbędna ze względu na konieczność stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Tu

ważne jest skorelowanie wszystkich działań - podkreśla Steinhoff. - Musimy odchodzić od węgla, ale musimy to zrobić odpowiedzialnie, czyli zarówno redukować moce węglowe w elektrowniach, jak i równolegle ograniczać moce wydobywcze w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego. Trzeba mieć

świadomość, że w ciągu 15 lat musimy całkowicie odejść od produkcji energii elektrycznej z węgla

brunatnego, bo tego węgla po prostu nam zabraknie - dodaje.

Janusz Steinhoff pozytywnie odniósł się do pomysłu stworzenia NABE, czyli Narodowej Agencji

Bezpieczeństwa Energetycznego.

- Jest to całkiem dobry pomysł, żeby wydzielić aktywa węglowe ze wszystkich spółek elektroenergetycznych przede wszystkim dlatego, że banki nie chcą finansować inwestycji w spółkach, gdzie funkcjonują moce wytwórcze, w których nośnikiem energii są paliwa stałe - zaznacza Steinhoff.

Jednocześnie podkreśla, że według niego w NABE powinny zostać zlokalizowane także kopalnie

węgla kamiennego oraz brunatnego. Ważnym czynnikiem, na który zwrócił uwagę ekspert BCC jest

odpowiednie zarządzanie NABE.

Janusz Steinhoff poruszył także między innymi kwestie trwającej na Ukrainie wojny oraz jej wpływu na system energetyczny w Polsce. Według niego trwająca wojna na Ukrainie oraz wprowadzenie embarga gazowego nie wpłynęło nadmiernie na nasz system energetyczny w porównaniu do innych krajów.

- Ja się za tym embargiem zdecydowanie opowiadam i jestem w tej materii dość radykalny, uważam,

że świat i Europa nie powinny traktować Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego dostawcy nośników

energii, dopóki nie zmieni się tam system społeczno-polityczny. Bo przecież jest to kraj

niedemokratyczny, który wielokrotnie udowodnił, że nie postępuje zgodnie z realiami które

funkcjonują we współczesnej Europie czy świecie - zaznacza Steinhoff. - Jeżeli w tej kwestii nic się nie zmieni to uważam, że to embargo na dostawy gazu do Europy powinno być utrzymane. Rosja przez wiele lat udowadniała, iż dostawy nośników energii traktuje jako skuteczne narzędzie prowadzonej przez siebie imperialnej polityki - dodaje.

Podkreśla także, że aktualnie Europa zużywa około 500 miliardów m3 gazu rocznie,

zaś wielkość rosyjskich dostaw wynosiła około 150-170 miliardów. Aby więc dokonać substytucjirosyjskich dostaw musimy jako UE rozbudować znacząco infrastrukturę przesyłową, która umożliwiimport gazu z innych kierunków. - Myślę, iż na ten program musimy przeznaczyć 2-3 lata - podkreśla Steinhoff. - Wysoka cena gazu będzie się utrzymywała, dodatkowo analitycy zwracają uwagę, że w przyszłym roku deficyt gazu w Europie będzie wynosił ponad 20 miliardów. Przyszły rok będzie więc pod tym względem trudny dla Europy - ocenia.

Janusz Steinhoff przytoczył także stanowisko Business Centre Club dotyczące fuzji Orlenu i

Lotosu. Ekspert BCC podkreślił, że takie połączenie pokazuje kompletnie niezrozumienie

funkcjonowania naszej gospodarki.

- BCC oraz działający w nim Gabinet Cieni od początku przymiarek do tej operacji wyrażał swój

krytycyzm - zaznacza Janusz Steinhoff. - Wyjście z pomysłem, by w efekcie fuzji Orlenu i Lotosu powstał podmiot o dominującej na rynku pozycji uważaliśmy bowiem dla funkcjonowania tego rynku za szkodliwy i z punktu widzenia prawa za niedopuszczalny. Wyrażaliśmy więc zaskoczenie nieprofesjonalizmem autorów tej koncepcji i biernością w tej materii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nasze stanowisko podzielili wszyscy byli ministrowie kierujący po 1989 roku ministerstwem przemysłu i handlu oraz gospodarki - dodaje.

Rynek energetyczny w Polsce, podobnie jak rynek paliw, nie jest wystarczająco konkurencyjny

Steinhoff odniósł się także do obowiązującego od 1 grudnia zamrożenia cen energii wskazując,

że w jego opinii decyzja ta ma również negatywne konsekwencje. Podkreślił, że jest to decyzja, która

wychodzi przede wszystkim naprzeciw potrzebom społecznym, jednak wprowadzając taki ruch

trzeba mieć świadomość konsekwencji dla funkcjonowania całego konkurencyjnego rynku.

- Rynek energetyczny w Polsce, podobnie jak rynek paliw i tak nie jest wystarczająco konkurencyjny,

obecny rząd koncentruje się na kondycji spółek elektroenergetycznych, natomiast pomija problem

konkurencji na rynku - podkreśla Steinhoff. - Hurtowe ceny energii elektrycznej przed wojną rosyjsko-ukraińską były jednymi z najwyższych w Europie. Rzutowało to na konkurencyjność, szczególnie energochłonnej części gospodarki. Energia, zarówno paliwa płynne, gaz jak i energia elektryczna powinny być poddane konkurencji - dodaje.

I wskazuje, że rząd musi dbać przede wszystkim o to, żeby ceny energii i ceny nośników energii wynikały z funkcjonowania konkurencyjnego rynku.

- Jeżeli tak nie jest, to traci na tym konkurencyjność polskiej gospodarki, dodatkowo będzie to również czynnik, który ograniczy niektóre bezpośrednie inwestycje zagraniczne - ocenia Janusz Steinhoff.