Przemysł 4.0 ma poprawić bezpieczeństwo pracy górników i efektywność kopalń

Inteligentna kopalnia ma się charakteryzować nowoczesnymi rozwiązaniami przekładającymi się na większą efektywność i podnosić bezpieczeństwo pracy górników tak, by byli oni odciągnięci od miejsc szczególnie niebezpiecznych. Automatyzacja i informatyzacja w zakładach wydobywczych to znak czasów. W znacznej mierze będą one bazować na elektronice, jednak bez ludzi się w nich nie obejdzie.

Eliminacja awarii

Dobra marka i polityka

Prezes Bogdanki wskazuje też na problem pogłębiającego się braku kadr w górnictwie. Będzie coraz mniej pracowników. - Czym ich zastąpimy? Niewątpliwie pozostaje mechanizacja i jeszcze doskonalsze maszyny - zaznacza prezes Bogdanki.- Do rozwiązań 4.0 jest nam daleko. Ja ten stopień określiłbym pomiędzy 2.0 a 3.0. Potwierdzam również fakt coraz większego braku kadr - ocenia Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej. - Widzimy szanse na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie monitoringu. To się wiąże z obsługą maszyn i rzutuje na kwestie bezpieczeństwa. Od pewnego czasu wprowadziliśmy system monitoringu ciśnienia w sekcjach obudowy zmechanizowanej. I pierwsze efekty są bardzo dobre. Co do ścian autonomicznych, to nie mamy takich zamiarów. Jeżeli wybiegi są poniżej kilometra, to wiele wprowadzonych ulepszeń po prostu nigdy się nie spłaci. Nie należy zapominać, że nasze górnictwo ma rzadko spotykane cechy, które nas ograniczają - podkreśla wiceprezes Bojarski.Dawid Gruszczyk, wiceprezes zarządu Famuru, zaznacza, że badania nad innowacyjnością urządzeń dla górnictwa są zaawansowane.- Wprowadziliśmy zdalne sterowanie kombajnem ze znacznych odległości. To system, który będziemy udoskonalać - wskazuje Gruszczyk. - Wdrożyliśmy ciężki kombajn ścianowy o masie 100 ton i wiele innych rozwiązań umożliwiających sygnalizowanie z wyprzedzeniem pewnych charakterystycznych zachowań górotworu. Pozwala to rozpocząć działania zapobiegawcze. Takie rozwiązania przynoszą efekty, zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla utrzymania produkcji - dodaje Gruszczyk.W spółkach węglowych potrzebują rozwiązań, które jednoznacznie określiłyby, czy dana część maszyny jest już wyeksploatowana, czy jeszcze nadaje się do naprawy. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest prawdopodobieństwo awarii, aby móc skutecznie jej zapobiec.- Maszyny muszą sygnalizować problemy, które mogą się pojawić. I tutaj dostrzegam luki - ocenia Artur Wasil, prezes Bogdanki. W kopalniach chcą sprzętu, który będzie wydajny i bezawaryjny. Postępują automatyzacja i informatyzacja.Dzięki automatyzacji górnik, pracujący dotąd bezpośrednio w ścianie, będzie mógł się stać wysoko wykwalifikowanym specjalistą, sterującym kompleksem ścianowym z miejsca, w którym nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Stąd priorytetem producentów jest pełna automatyzacja kompleksu ścianowego, żeby zminimalizować albo wręcz wyeliminować bezpośrednią pracę człowieka w ścianach, przy wydobyciu.Chodzi także o lepsze warunki pracy. Przykładowo, kompleks Mikrus, który Famur dostarczy do Chin, ma być przykładem takiego rozwiązania. A mianowicie górnik będzie tam pracował jako operator kompleksu, w odpowiednio przystosowanym kontenerze. Będzie w stanie elastycznie sterować pracą kompleksu z bezpiecznego miejsca. Monitorując i kontrolując pracę maszyn, Famur chce dostarczać dane dotyczące wydajności, stanów awaryjnych i krytycznych. To istotne dla kopalń, gdyż można sprawdzić, czy maszyny pracują efektywnie.Ważna jest też optymalizacja kosztów poprzez eliminowanie awarii. W górnictwie największy koszt nie wynika z wymiany poszczególnych elementów, tylko z przerwy w wydobyciu, która powoduje olbrzymie straty - znacznie większe niż sama awaria danego podzespołu. Stąd w USA czy Australii zwraca się uwagę na to, żeby sprzęt był wysokowydajny, a przy tym praktycznie bezawaryjny.Polskie firmy okołogórnicze mają dobrą markę na zagranicznych rynkach. Za granicą, między innymi w Indiach, uważnie przyglądają się polskim kompetencjom i naszemu know-how w zakresie przemysłu - w tym głównie górnictwa głębinowego oraz energetyki, a także liczą na wsparcie merytoryczne w kwestii rozwoju tych branż. Warto tu spojrzeć na Indie, to bowiem najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród krajów G20. Na lata 2018-2022 prognozuje się średni roczny wzrost PKB Indii o 7,3 proc. Przed 2030 rokiem będą trzecią gospodarką globu.Nasza współpraca z Indiami może objąć między innymi transfer technologii, umożliwiając firmom indyjskim rozpoczęcie własnej produkcji sprzętu przeznaczonego na rzecz sektora wydobywczego. Z kolei polskim przedsiębiorstwom to pozwoli stworzyć okazję do zwiększenia zaangażowania w budowę nowych kopalń węgla i eksplorację nowych złóż.Wśród największych wyzwań, stojących przed górnictwem, eksperci wymieniają m.in. ograniczenie pracy ludzi w najbardziej niebezpiecznych miejscach - poprzez wprowadzenie autonomicznych kompleksów ścianowych, zmniejszenie kosztów prac przygotowawczych i eksploatacji węgla, a także poprawę niezawodności maszyn i urządzeń, nie tylko poprzez zdalne diagnozowanie i usuwanie awarii, ale także przewidywanie możliwych kłopotów dzięki tzw. systemom predykcyjnym.Systemy tego typu gromadzą dane, na których podstawie można przewidywać potencjalne problemy, kwalifikując dane urządzenia do serwisu czy remontu. Cały czas zmierzamy w kierunku tzw. inteligentnej kopalni. Kopalnia inteligentna powinna w swoim założeniu być bezpieczna i efektywna, ograniczająca do minimum zaangażowanie siły fizycznej górników.- Pytanie, jak przy tej nagonce antywęglowej idea takiej inteligentnej kopalni się obroni. Węgiel w UE jest bowiem na cenzurowanym i nawet najbardziej nowoczesna kopalnia nadal będzie kopalnią - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.Elektronika w kopalniach - tak. Jednak, jak wskazuje wiele osób z branży, ludzi nie zastąpi się w stu procentach. Same komputery nie wystarczą. - Chodzi bowiem o walkę z naturą, którą cechuje się górnictwo - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Niektóre kopalnie na świecie mogą być inteligentnymi zakładami bazującymi w znacznej mierze na elektronice. W Polsce raczej nie da się tego wprowadzić z uwagi na zaburzenia pokładów czy różnego rodzaju zagrożenia - zaznacza Kostempski. Czas pokaże, czy przykładowo kopalnie, które w kolejnych latach zostałyby zbudowane na Lubelszczyźnie, mogłyby stać się inteligentnymi. W Lubelskim Zagłębiu Węglowym warunki geologiczne są bowiem dużo bardziej korzystne od tych na Górnym Śląsku.