Przemysł surowcowy rośnie tam w sile. Kopalnia węgla koksowego zostanie rozbudowana

Odkrywkowa kopalnia węgla Lake Lindsay należąca do Anglo American otrzymała od rządu australijskiego Queensland dzierżawę wydobywczą.

Kopalnia Lake Lindsay jest częścią spółki Capcoal zlokalizowanej 25 km na południowy wschód od Middlemount Middlemount w środkowym Queensland.

Capcoal prowadzi spółkę joint venture pomiędzy Anglo American, która posiada 70 proc. udziałów oraz zarządza kopalnią Lake Lindsay i ją obsługuje, a Mitsui Coal Holdings, który jest właścicielem pozostałych 30 proc. Anglo American pierwotnie kupił złoże Lake Lindsay w 2002 roku.

Jak wskazano w Australian.Mining, nowa umowa najmu kopalni Lake Lindsay umożliwi firmie Anglo American wydłużenie żywotności kopalni i zapewni długoterminową przyszłość 500 miejsc pracy w tym zakładzie.

- Przyznanie tej dzierżawy wydobycia pokazuje, że przemysł surowcowy Queensland w dalszym ciągu rośnie w siłę - powiedział minister zasobów Queensland Scott Stewart. - Węgiel do produkcji stali jest jednym z największych źródeł dochodów z eksportu naszego stanu. Potrzebujemy stali do budownictwa, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu samochodowego, a także na turbiny do wytwarzania energii odnawialnej w farmach wiatrowych - dodał.

Po osiągnięciu pełnej funkcjonalności rozbudowana kopalnia Lake Lindsay będzie produkować 5,6 miliona ton węgla koksowego.