Przeszkolą górników do pracy w energetyce wiatrowej

Pracownicy sektora górniczego odchodzący z pracy wezmą udział w pilotażowym programie szkoleń dotyczących montażu i serwisowania turbin wiatrowych. Firmy OX2 i Windhunter Academy wspólnie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) realizują pilotażowy program szkoleń dla odchodzących z branży pracowników sektora górniczego na potrzeby energetyki wiatrowej.

Nowi pracownicy dla branży energetycznej

Pilotażowe szkolenie dla górników sfinansowane zostanie przez OX2 i Windhunter Academy. Pilotaż przeprowadzony zostanie wśród pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), do której trafiają osoby chcące odejść z branży.- Szkolenie będzie szansą na pozostanie pracowników w branży energetycznej - wyjaśnia Janusz Smoliło, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń.- Dzięki tej współpracy dajemy pracownikom sektora górniczego nie tylko możliwość odejścia z branży wydobywczej na osłony socjalne, ale także perspektywę na dalszy rozwój w ciągle rozwijającym się sektorze energetyki odnawialnej. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu będą uprawniały ich do pracy zarówno w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w powstającym właśnie w Polsce projektach energetyki wiatrowej na morzu (offshore) - zaznacza.Absolwenci kursu będą mogli niemal natychmiast wziąć udział w procesach rekrutacyjnych.Szkolenie przewidziano na maj i czerwiec bieżącego roku. Pracownicy chęć uczestnictwa mogą zgłaszać poprzez formularz na stronie internetowej www.windhunteracademy.com oraz w biurze SRK pod numerem tel. 32 432-10-34. Organizatorzy szkolenia uruchomili także infolinię dla zainteresowanych szkoleniami.