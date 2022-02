Przetasowania i cenowy rajd na rynku węgla

Początek 2022 roku na międzynarodowym rynku węgla rozpoczął się od bezprecedensowego ruchu jednego z największych graczy, czyli Indonezji, która 31 grudnia 2021 roku zawiesiła eksport węgla na styczeń. To, podobnie jak wprowadzony rok temu zakaz importu węgla australijskiego do Chin, wywołało tzw. efekt domina na całym międzynarodowym rynku węgla i w połączeniu z anomaliami pogodowymi typu La Nina oraz rozprzestrzenianiem się wariantu omikron pandemii COVID-19 doprowadziło do kolejnego rajdu cenowego.

W Europie węgiel na topie

Największe reperkusje decyzja ta wywołała na rynkach takich, jak Korea Południowa, Japonia czy Indie, które są stałymi odbiorcami gatunków indonezyjskich. A niektóre kraje, w tym Japonia zwróciły się do Indonezji o cofnięcie decyzji. Zdaniem Indonezyjskiego Stowarzyszenia Górnictwa Węglowego zakaz może zakłócić produkcję węgla na poziomie około 38-40 mln ton, co przełoży się na utratę przychodów z eksportu węgla w wysokości około 3 mld dol miesięcznie.Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w obliczu licznych deklaracji tzw. siły wyższej wśród indonezyjskich dostawców oraz niepewności co do tego, jak długo zakaz ten będzie obowiązywał, nabywający rozpoczęli się rozglądać za ładunkami na takich rynkach, jak RPA, Australia czy Rosja.W przypadku rynku RPA uwarunkowania eksportu pozostają jednak trudne ze względu na dalsze problemy transportowe w terminalu RB, które stanowią główną przeszkodę dla wzrostu eksportu z RPA.Na sytuacji zyskali producenci węgla w Australii, co przełożyło się na spory wzrost cen wszystkich gatunków surowca australijskiego. Jednak wzrost zapytań o australijski surowiec nastąpił wtedy, kiedy niedawny wzrost liczby przypadków Covid-19 we wschodniej części stanu Nowa Południowa Walia, gdzie leży kluczowa dla produkcji węgla dolina Hunter, znacznie ograniczył dostawy poprzez zmniejszenie dostępnej siły roboczej.Przez to płynność na australijskim rynku zamorskim była słaba. Niektórzy australijscy producenci, którzy zostali w mniejszym stopniu dotknięci brakiem siły roboczej, podali do wiadomości, że zmagają się z ograniczeniami związanymi z pandemią na różnych poziomach łańcucha dostaw.Natomiast rozpoczynające się 31 stycznia obchody Księżycowego Nowego Roku w Chinach, które są okresem słabego popytu na tym rynku, spowodowały, że pewna część podaży zamorskiej, która w normalnych okolicznościach zostałaby wchłonięta przez Chiny, pozwoliła zrównoważyć rynek.Dlatego, że chińskie elektrownie utrzymują w tym okresie wysokie zapasy. Oczekiwania są takie, że import węgla odbije na przełomie lutego i marca.Zapasy węgla w chińskich przedsiębiorstwach energetycznych przekroczyły 162 mln ton 21 stycznia 2022 roku i są około 40 mln ton wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W związku z tym, podaż węgla została zagwarantowana.W przeciwieństwie do poprzednich dwóch lat, Chiny nie nałożyły nieoficjalnego limitu importu w 2021 roku w ramach starań o zapewnienie stabilnych dostaw węgla w celu złagodzenia ogólnokrajowych niedoborów energii elektrycznej oraz w celu zredukowania mocno rosnących cen węgla. Jednak nieoficjalny zakaz importu węgla z Australii utrzymano.Natomiast ceny surowca w obszarze europejskiego rynku węgla przez cały styczeń 2022 roku podążały trendem wzrostowym, czemu sprzyjały przede wszystkim zakłócenia dostaw z Rosji. W dniu 26 stycznia dzienny indeks dla rynku europejskiego CIF ARA wzrósł do 219,20 dol/t i był najwyższy od 26 października 2021 roku. Tylko w dniu 5 października był wyższy i osiągnął historycznie wysoki poziom 301 dol/t.Zakłócenia w dostawach rosyjskiego węgla w ostatnich tygodniach spowodowały wzrost cen dostaw fizycznych do Europy. Zmniejszyły się w portach północno-zachodnich oraz portach Morza Czarnego, podczas gdy inne porty borykały się z problemami przeładunkowymi. W ostatnim tygodniu miesiąca zapasy surowca w Europie spadły do najniższego od wielu lat poziomu 3,32 mln ton.Poza tym rosnąca produkcja energii z węgla w Niemczech napędzała popyt na surowiec czemu sprzyjały korzystne marze w energetyce.Produkcja energii z węgla w Europie wzrosła znacząco pod koniec miesiąca stycznia 2022 roku, bowiem znaczny spadek produkcji energii ze źródeł odnawialnych zwiększył zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych. W dniach 21-27 stycznia produkcja energii w elektrowniach węglowych wzrosła o 250 MWh do 8,93 GWh. Z kolei produkcja w elektrowniach gazowych wzrosła w tym samym okresie o 2,5 GWh do 10,6 GWh.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, rosnące napięcia geopolityczne między Rosją a Ukrainą stanowią ryzyko dla europejskich cen węgla. Nie wiadomo jeszcze, czy wydarzenia te będą miały znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne UE, jednak Rosja jest kluczowym dostawcą energii do regionu i ma znaczący udział w imporcie węgla i gazu do Wspólnoty.Czytaj także: Niektórzy mogą jeszcze zapłakać za rosyjskim węglem