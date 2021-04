Przetasowania na światowym rynku węgla. Surowiec wciąż w ofensywie

Na międzynarodowym rynku węgla mamy do czynienia ze zmianą - z uwagi na trwający spór i napięte relacje między Chinami i Australią. Przez to Chiny nie sprowadzają australijskiego węgla i nabywają surowiec między innymi z Indonezji, który był wcześniej dedykowany na rynek indyjski. Z kolei Indie nabywają coraz więcej węgla z australijskich kopalń.

W Azji nadal są rozpędzeni w rozwoju energetyki węglowej. Obecnie węgiel spalany jest w blokach o wysokiej sprawności a te przestarzałe bloki są wyłączane. Przy tym gwałtownie rosną potrzeby energetyczne świata. To nie tylko kwestie ogrzewania, ale także chłodzenia. W przypadku populacji zamieszkujących obszary, gdzie jest gorąco, zwiększać się będzie liczba osób z dostępem do klimatyzacji.O zwiększonym eksporcie węgla na rynki azjatyckie myśli między innymi Rosja. Rosyjski eksport węgla na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał. W 2019 roku w rosyjskich kopalniach zdołano wydobyć około 430 mln ton węgla.Rosja dysponuje drugimi co do wielkości zasobami węgla na świecie, po Stanach Zjednoczonych. W planach rosyjskiego górnictwa jest zwiększanie wydobycia - ma ono wzrosnąć do poziomu 670 milionów ton rocznie w 2035 roku. Inwestycje w rosyjskim górnictwie do 2025 roku szacowane są na ok. 20 mld dol. Już za cztery lata rosyjskie kopalnie miałyby wydobywać nawet ok. 560 mln ton węgla rocznie.Czytaj także: Bogusław Ziętek: kopalnie Bielszowice i Halemba powinny trafić do JSW lub do spółki celowej