Przewodnicząca Rady JSW: statut spółki nie pozwala na przedłużenie terminu wyboru zarządu

Statut Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie pozwala na przedłużenie terminu wyboru zarządu spółki nowej kadencji - oceniła w środę przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW prof. Halina Buk. O stanowisko prezesa jastrzębskiej firmy i jego czterech zastępców ubiega się dziewięciu kandydatów.

Wcześniej związek Sierpień'80 zaapelował o rozważenie, czy przed wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności ostatnich katastrof w należących do JSW kopalniach Pniówek i Zofiówka, należy powoływać zarząd spółki w dotychczasowym składzie.

W środę przewodniczący Sierpnia'80 Bogusław Ziętek wysłał w tej sprawie list do ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina.

Nawiązał w nim m.in. do trwającego postępowania kwalifikacyjnego, które ma wyłonić zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nowej kadencji. Rozmowy z kandydatami na stanowiska prezesa i czterech wiceprezesów zaplanowano na 10 maja.

"Bez wyjaśnienia przyczyn i ewentualnych winnych tragedii w kopalniach JSW, powołanie na członków zarządu tych samych osób, które pełniły funkcje podczas tych tragicznych wydarzeń, rodzić będzie szereg pytań i wątpliwości. Nie rozstrzygając o niczyjej odpowiedzialności lub jej braku, zwracamy się do Pana Premiera o rozważenie, czy w tych okolicznościach rozstrzyganie konkursu i powoływanie na dotychczas sprawowane funkcje tych samych osób, będzie właściwe" - czytamy w związkowym liście.

Lider Sierpnia'80 podkreślił, że tragiczne wydarzenia w kopalniach Pniówek i Zofiówka "czekają na odpowiedź".

Przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW prof. Halina Buk, pytana w środę, czy Rada rozważy możliwość odsunięcia w czasie rozstrzygnięcia konkursu do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadków kopalniach Pniówek i Zofiówka, oceniła, iż postępowanie kwalifikacyjne będzie rozstrzygnięte tak, jak planowano - 10 maja br.

"Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 10 maja, gdyż kadencja 3-letnia zarządu kończy się wraz z Walnym Zgromadzeniem, a to najpóźniej musi się odbyć do końca czerwca. Zatem statut spółki nie pozwala na przedłużenie" - poinformowała przewodnicząca Rady.

Konkurs dotyczy prezesa zarząd JSW XI kadencji oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. Wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej został już w ostatnich dniach wybrany przez załogę JSW - ponownie został nim Artur Wojtków, pełniący tę funkcję od 2009 roku.

Jak poinformowała w środę prof. Halina Buk, na pięć stanowisk w zarządzie JSW (prezesa i czterech wiceprezesów) wpłynęło dziewięć aplikacji. "Na wszystkie wolne stanowiska są kandydaci" - podała przewodnicząca Rady.

20 kwietnia w należącej do JSW kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchów metanu. Katastrofa spowodowała dotąd dziewięć ofiar śmiertelnych - to górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala.

Siedmiu osób dotąd nie odnaleziono. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki pod ziemią, zagrożony rejon, gdzie pozostali górnicy, został otamowany. W miniony poniedziałek akcję ratowniczą formalnie zakończono - w odizolowany od pozostałych wyrobisk rejon będzie można wejść, gdy wygaśnie tam pożar.

Wszyscy zmarli w CLO poszkodowani z Pniówka mieli bardzo rozległe i głębokie oparzenia zewnętrzne oraz oparzenia dróg oddechowych. W siemianowickiej placówce nadal leczonych było ok. 20 górników - w ostatnich dniach 10 z nich zostało wypisanych ze szpitala. Jeden z nich był leczony w związku z oparzeniem ciała i dróg oddechowych, pozostałych dziewięciu miało oparzone drogi oddechowe.

Trzy dni po wypadku w Pniówku, w sobotę 23 kwietnia doszło do katastrofy w innej kopalni JSW - Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku silnego wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 pracowników. Ostatnią ofiarę wydobyto na powierzchnię przed tygodniem, po czterech dobach akcji ratowniczej. W ostatnich dniach odbyły się pogrzeby części śmiertelnych ofiar obu katastrof. Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają specjalne komisje powołane przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a także prokuratura.

W środę związkowcy z Sierpnia'80 zaapelowali o "gwarancje bezpieczeństwa" dla górników, którzy zdecydują się mówić o okolicznościach katastrof w obu kopalniach. "Ból i rozpacz potęgowane są przez narastające wątpliwości, czy musiało do tego dojść. Do naszego Związku docierają kolejne informacje, że zarówno przed samymi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, jak również podczas akcji ratunkowych, popełniono szereg błędów i nieprawidłowości" - napisał lider związku Bogusław Ziętek.