Przez 10 lat zapotrzebowanie na węgiel będzie. Potem - to zależy

- Przez najbliższe dziesięć lat zdecydowanie będzie zapotrzebowanie na węgiel. Jednak dalsze wytwarzanie i wykorzystanie węgla będzie uzależnione od tego, jak szybko zostaną utworzone inne źródła energii, przede wszystkim źródła jądrowe oraz jak szybko zostanie zdefiniowane bezpieczeństwo energetyczne w Polsce i w Europie - wyjaśniał prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w Telewizji w Polsce.

Rogala nawiązał przy tym do technologii, na których oparte są nowe jednostki OZE. Zaznaczył, że ich nie kwestionuje, jednak jego zdaniem należy zwrócić uwagę, że metale ziemi rzadkich, niezbędne do ich budowy, często nie pochodzą z krajów demokratycznych.

- Jeżeli bezpieczeństwo energetyczne zostanie zdefiniowane w oparciu o technologie państw trzecich i nikomu nie będzie to przeszkadzało, że to są państwa niedemokratyczne, to nastąpi rzeczywiście kierunek silnego wypierania węgla - zaznaczał Rogala. - Jeżeli jednak nam zależy na zdefiniowaniu tego, które państwo jest bezpieczne, to jednak trzeba będzie węgiel potraktować w sposób bardziej poważny - dodał prezes Polskiej Grupy Górniczej.



Tomasz Rogala przypomniał też, że jeszcze rok temu powszechnie panował dogmat dotyczący tanich i dostępnych węglowodorów rosyjskich. Przyjmując założenia do polskiego programu odchodzenia od węgla gaz traktowany był jako paliwo przejściowe.

Dzisiaj okazało się, że ta teza była nieprawdziwa. I gdyby w Polsce zgodnie z ambicjami zamienić cały polski węgiel na gaz, to oznaczałoby dodatkowe 180 miliardów złotych wydatków w gospodarce.