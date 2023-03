Przez transformację energetyczną grozi nam nowy monopol

Z prof. Adamem Smolińskim, sekretarzem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa, rozmawiamy o tym, jakich surowców potrzeba, by przeprowadzić założenia Fit for 55 i co to oznacza dla Europy.

Program Fit for 55 to szereg działań zmierzających do kreowania nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej unijnej gospodarki. Nadrzędny cel – neutralności klimatyczna Unii Europejskiej w roku 2050.

- W moim odczuciu transformacja energetyczna zaczyna się i kończy na przemyśle wydobywczym. Jest to oczywiście inne górnictwo niż to, o którym ostatnio dyskutujemy - mówi prof. Smoliński.

- Monopolizacja geograficzna rynku surowców krytycznych dla transformacji energetycznej stwarza poważne ryzyko dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw surowców potrzebnych krajom UE dla zielonej transformacji - ostrzega Smoliński.

Jakich surowców potrzeba, by skutecznie przejść przez transformację energetyczną?

- Produkcja urządzeń umożliwiających korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, takich jak turbiny wiatrowe, stawiane zarówno na lądzie (onshore), jak i na morzu (offshore), panele fotowoltaiczne, baterie do magazynowania wytworzonej zielonej energii czy wreszcie samochody elektryczne (silniki elektryczne i baterie), wymaga nowych materiałów do ich budowy – specyficznych surowców mineralnych, spośród których wiele było dotychczas stosowanych rzadko i w stosunkowo niewielkich ilościach.

Wiele krajów na świecie opracowuje listy tzw. surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej. Jako główne surowce/pierwiastki chemiczne, będące w tym kontekście w centrum uwagi, wskazałbym miedź, kobalt, lit, nikiel oraz pierwiastki ziem rzadkich (neodym, dysproz, prazeodym, erb i inne). Oczywiście lista surowców krytycznych jest dłuższa.

Szczególną uwagę zwróciłbym na rozwój gospodarki wodorowej. Wodór postrzegany jest obecnie jako siła napędowa transformacji energetycznej. Moim zdaniem należy tu jednak mówić o każdym kolorze wodoru, stosując terminologię stosowaną w strategiach wodorowych Komisji Europejskiej, a nie tylko o tzw. zielonym wodorze, który jest - zgodnie z definicją - otrzymywany na drodze elektrolizy wody z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, czyli np. energii słonecznej.

Skokowy wzrost zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich

Wracając do surowców niezbędnych do produkcji urządzeń umożliwiających korzystanie ze źródeł energii odnawialnej. Jak poważne jest to wyzwanie dla europejskiego sektora wydobywczego?

- Odpowiem przewrotnie. W moim odczuciu transformacja energetyczna, podobnie jak wiele innych dziedzin gospodarki, zaczyna się i kończy na przemyśle wydobywczym. Jest to oczywiście inne górnictwo niż to, o którym ostatnio dyskutujemy. Wspomniany już przeze mnie dynamiczny wzrost produkcji urządzeń umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych powoduje niespotykane dotychczas zwiększenie popytu na określone surowce mineralne, co stanowi wielkie wyzwanie dla sektorów górnictwa zajmujących się ich wydobyciem.

Sytuacja wymusza więc wyraźnie zmianę struktury wydobycia surowców mineralnych i procesów przeróbczych. Przykładowo metale takie jak miedź, kobalt, lit, nikiel czy pierwiastki ziem rzadkich występują w skorupie ziemskiej jako rudy, najczęściej polimetaliczne. Proces ich pozyskania jest złożony. W pierwszym etapie jest to wydobycie z zastosowaniem różnych technik górniczych i wstępnej przeróbki mechanicznej, natomiast w drugim etapie jest to już zastosowanie zaawansowanych technologii przetwórczych, takich jak pirometalurgia, hydrometalurgia, rafinacja, ługowanie itp.

Górnictwo surowców niezbędnych dla transformacji energetycznej napotyka liczne bariery i musi sprostać wielu wyzwaniom. Wskazałbym tutaj przede wszystkim barierę zasobową. Dynamiczny wzrost popytu na pewne surowce mineralne stwarza zagrożenie wyczerpania ich złóż i braku surowców dla transformacji energetycznej i innych zastosowań.

Poza tym rozprzestrzenienie geograficzne złóż tych surowców w skali światowej nie jest równomiernie. Można mówić wręcz o swoistej geograficznej monopolizacji dostępu do tych złóż. Ponadto, surowce te występują często w regionach słabo rozwiniętych, co wiąże się między innymi z problemami braku energii elektrycznej, infrastruktury drogowej czy deficytu wody.

W kontekście wyzwań sektora wydobywczego trzeba również rozpatrywać kwestie związane z barierą konkurencyjności – często wydobywane rudy mają niewielkie zawartości pożądanych metali, co powoduje wzrost ich kosztów oraz katastrofalne skutki dla środowiska, w tym degradację dużych obszarów oraz powstawanie gigantycznych ilości odpadów.

Czy Chiny będą dyktować Europie warunki? Mają monopol w surowcach kluczowych dla transformacji

Wychodzi na to, że europejski przemysł wraz z energetyką skazane są w głównej mierze na import. Z jakich głównie kierunków?

- Złoża surowców niezbędnych do transformacji energetycznej zlokalizowane są w głównej mierze w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej oraz w Afryce. Koncentracja złóż tych surowców w znaczenie mniejszej liczbie krajów i regionów geograficznych niż to ma miejsce w przypadku złóż kopalnych surowców energetycznych stwarza poważne ryzyko ich dostaw i możliwości pozyskiwania przez inne kraje, w tym kraje Unii Europejskiej.

Analiza wspomnianych przeze mnie pięciu głównych surowców dla transformacji energetycznej wskazuje, że ich pozyskiwanie metodami górniczymi i dalsze przetwórstwo wydobytych rud stwarza szereg poważnych wyzwań środowiskowych i społecznych, co również należy brać pod uwagę.

A jak pan ocenia kwestię bezpieczeństwa łańcucha dostaw surowców potrzebnych do zielonej transformacji do krajów unijnych. Jakie ryzyka pan tu widzi?

- Monopolizacja geograficzna rynku surowców krytycznych dla transformacji energetycznej stwarza poważne ryzyko dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw surowców potrzebnych krajom UE dla zielonej transformacji.

Analizując produkcję górniczą najważniejszych surowców mineralnych w kontekście transformacji energetycznej, łatwo zauważyć choćby fakt, że niekwestionowanym globalnym liderem w ich wydobyciu są Chiny, które według danych przedstawionych w roku 2021 w opracowaniu World Mining Data 2021 przodują w produkcji 18 z 31 rozpatrywanych surowców niezbędnych dla transformacji energetycznej.

Tony surowców potrzebne, by wytwarzać zieloną energię. To daje do myślenia

Która według pana forma produkcji energii elektrycznej z OZE pochłania najwięcej surowców? Czy można na tej podstawie sklasyfikować, która z nich jest najmniej „zielona” i w czy w ogóle takie podejście jest zasadne?

- Nie chciałbym deprecjonować żadnej z form produkcji energii elektrycznej z OZE. Faktem jest jednak, że zarówno wyprodukowanie turbin wiatrowych, jak i paneli fotowoltaicznych wymaga dużych ilości surowców mineralnych.

Podsumuję to może bardzo ogólnie. Szacuje się, że produkcja turbiny wiatrowej o mocy 1 MW wymaga użycia ok. 15,4 t i 10,2 t surowców mineralnych odpowiednio dla opcji offshore i onshore. W przypadku farmy fotowoltaicznej (o mocy 1 MW – red.) w przypadku modułów krzemowych konieczne jest użycie 3,9 t krzemu i 2,8 t miedzi.