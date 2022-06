Przy obecnym wydobyciu węgla rąk do pracy w kopalniach nie powinno w ogóle brakować

Patrząc na ilość wydobywanego u nas węgla, mocno dziwią mnie opinie, w myśl których brakuje obecnie rąk do pracy w kopalniach - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Na problem braku pracowników w kopalniach zwracają ostatnio uwagę związkowcy.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej wystosowała na początku czerwca pismo do prezesa spółki Tomasza Rogali.

Związkowcy wskazują na problem braku pracowników, z którym borykają się kopalnie.

Trzeba zwiększyć efektywność wydobycia

- Przecież warunki górniczo-geologiczne nie uległy nagle jakiemuś gwałtownemu pogorszeniu - zaznacza Marian Kostempski.

- Zatem nie mam pojęcia, o co chodzi i co się w tych kopalniach teraz wyprawia. To nie powinien być problem przy obecnej wielkości wydobycia. Trzeba się przyjrzeć między innymi kwestiom organizacji pracy. Tak, aby zwiększyć efektywność wydobycia bez pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy. Trzeba jednak po pierwsze chcieć, a po drugie umieć to zrobić - dodaje.

Jego zdaniem wiele kwestii nadal leży w górnictwie odłogiem.

- Tyle się swego czasu mówiło o nowych regulaminach pracy w kopalniach, jednak nic z tym nie zrobiono - zaznacza Kostempski. - Chodzi o zwiększenie wydajności, jednak nic się tu nie posunęło do przodu. Wszystko zostało po staremu i ta wydajność w polskim górnictwie nadal pozostawia wiele do życzenia - wskazuje Kostempski.

Należy przypomnieć, że w 2019 roku nasza największa węglowa spółka, czyli Polska Grupa Górnicza wyprodukowała 29,8 mln ton węgla energetycznego. Rok później już tylko 24,4 mln ton, natomiast w 2021 roku nieco ponad 23 mln ton węgla. Raczej niewiele, jak na największego producenta węgla kamiennego w Polsce.

„W związku z notorycznym i pogłębiającym się brakiem pracowników w kopalniach spółki, zwracamy się do pana prezesa o zainicjowanie i rozpoczęcie działań poprawiających tę sytuację. Dokładnie rok temu pismem z dnia 1 czerwca sygnalizowaliśmy jak wygląda sytuacja zatrudnieniowa w oddziałach wydobywczych oraz robót przygotowawczych i zaproponowaliśmy doraźne rozwiązanie w postaci alokacji pracowników. Niestety problem ten nie został wówczas rozwiązany i obecnie dotyczy już każdego działu i każdej komórki organizacyjnej” - podkreślono w piśmie, pod którym podpisał się Sebastian Czogała, przewodniczący ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce w Polskiej Grupie Górniczej.

Związkowcy narzekają na zbyt niskie stany zatrudnienia w kopalniach

Zdaniem związkowców problem braku pracowników, przy jednoczesnej rosnącej presji na zwiększenie wydobycia, może przekładać się na zwiększenie ryzyka wypadkowego.

„Obłożenia stanowisk pracy, terminowość przeprowadzania kontroli bieżących i okresowych urządzeń są jasno określone w przepisach górniczych i bezwzględnie powinny być realizowane. Niedopuszczalnym i nieakceptowalnym dla nas jest jakakolwiek droga na skróty, np. zmniejszenie liczby pracowników w ścianie i fedrowanie na jedną wnękę. Wszystko to w połączeniu z rosnącą presją wydobycia nie służy utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa załóg, a w naszej opinii zwiększa ryzyko wypadkowe" - zaznaczono w piśmie.

30 maja Komisja Zakładowa Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej wystosowała pismo do prezesa zarządu spółki Tomasza Rogali.

"Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zwraca się o natychmiastowe podjęcie rozmów w sprawie uzupełnienia stanów zatrudnienia w kopalniach spółki. Konieczne są natychmiastowe decyzje, przywracające stany zatrudnienia w kopalniach, do poziomów odpowiadających nakładanym zadaniom i zapewniających górnikom bezpieczne wykonywanie pracy" - zaznaczył związek.

Jednocześnie wskazał, że "niestety, już teraz dochodzi do sytuacji, w których nie ma kim wydobywać węgla. Już teraz pracownicy przygotówek przerzucani są na wydobycie, co fatalnie skutkować będzie na poziom wydobycia za kilka lub kilkanaście miesięcy. Tymczasem, sytuacja na rynku węgla staje się coraz bardziej dramatyczna. Najgorsze dopiero nadejdzie" - przestrzegł związek.

