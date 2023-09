Przybędzie energii z atomu. Na rynku znaczne ożywienie

Widać zwiększone zainteresowanie energetyką jądrową oraz znaczne ożywienie w tym sektorze. Będą też musiały powstać nowe kopalnie uranu.

By sprostać wzrostowi zainteresowania energetyką jądrową, oprócz ponownie uruchomionych nieczynnych kopalń uranu, konieczne będzie rozpoczęcie nowych projektów.

Potrzebne będą badania, innowacyjne techniki i terminowe inwestycje, aby przekształcić zasoby w rafinowany uran gotowy do produkcji paliwa jądrowego.

Rozpoczęcie produkcji od pierwszego odkrycia surowca zajmuje od ośmiu do piętnastu lat, zatem w bieżącej dekadzie niezbędny będzie intensywny rozwój nowych projektów, aby uniknąć potencjalnych przyszłych zakłóceń w dostawach.

W raporcie Światowego Stowarzyszenia Jądrowego dotyczącego globalnego scenariusza popytu i dostępności dostaw na lata 2023-2040 przedstawiono trzy scenariusze dotyczące przyszłych zdolności wytwarzania energii jądrowej: scenariusz referencyjny, który opiera się na celach i zadaniach rządu i przedsiębiorstw użyteczności publicznej; scenariusz niższy, który zakłada opóźnienia w realizacji tych planów; oraz scenariusz górny, który uwzględnia potencjalny rozwój sytuacji w przypadku zastosowania korzystniejszych warunków.

W scenariuszu referencyjnym moc jądrowa ma wzrosnąć z 391 GWe (z 437 jednostek) na koniec czerwca br. do 444 GWe w 2030 roku i 686 GWe w 2040 roku. Scenariusz górny zakłada 490 GWe w 2030 roku i 931 GWe w 2040 roku , podczas gdy w scenariuszu dolnym moce produkcyjne wzrosną do 409 GWe do 2030 roku i 487 GWe do 2040 roku.

Jak zaznaczono w World Nuclear News, wszystkie trzy scenariusze przewidują też rozwój mocy małych reaktorów modułowych (SMR) stanowiących część generacji jądrowej w 2040 roku, przy czym 35 GWe ogólnej mocy SMR uwzględniono w scenariuszu referencyjnym 2040, 83 GWe w scenariuszu górnym i 2 GWe w scenariuszu dolnym.

Zmianą w porównaniu z poprzednimi edycjami raportu jest przejście w stronę wydłużonych okresów eksploatacji. Z raportu wynika, że do 2040 roku w przypadku ponad 140 reaktorów może zostać wydłużony ich czas eksploatacji ze względu na względy ekonomiczne, cele w zakresie redukcji emisji, a także bezpieczeństwo dostaw.

W raporcie wskazano, że aby zatem spełnić wymagania scenariusza referencyjnego od początku następnej dekady, oprócz ponownie uruchomionych nieczynnych kopalń, konieczne będzie rozpoczęcie nowych projektów. Konieczne będą badania, innowacyjne techniki i terminowe inwestycje, aby przekształcić zasoby w rafinowany uran gotowy do produkcji paliwa jądrowego.

