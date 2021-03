Przychody Grupy Famur w 2020 roku spadły o 47 proc., osiągając poziom 1 mld 139 mln zł

Grupa Famur osiągnęła w 2020 roku 1 mld 139 mln zł przychodów, odnotowując spadek o 47 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto wyniósł ok. 190 mln zł. - Ubiegły rok to okres, w którym Grupa Famur musiała zmierzyć się jednocześnie z kryzysem wywołanym przez Covid-19, trudną sytuacją ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego oraz spowolnieniem inwestycji i produkcji w sektorze górnictwa w kraju i za granicą - podkreśla Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

Niebagatelne wyzwania 2021 roku

Grupa Famur stale dąży do zachowania optymalnej struktury operacyjnej i utrzymywania ścisłej kontroli nad kosztami poprzez poprawę efektywności w działaniu i wzrost produktywności (program Lean Management). To podejście pozwoliło na utrzymanie satysfakcjonującego poziomu rentowności oraz płynności grupy. Z wyłączeniem istotnych, nietypowych zdarzeń, rentowność netto w okresie 12 miesięcy 2020 roku ukształtowała się na poziomie 15 proc. przychodów względem 14 proc. skorygowanej rentowności netto w okresie porównywalnym.- Działania podjęte przez Grupę w roku 2020 pokazują, że Famur dzięki dotychczasowej aktywności, szczególnie na rynkach zagranicznych, jak i konsekwentnej pracy nad optymalizacją modelu operacyjnego, potrafi skutecznie dostosowywać swoje działania do dynamicznych zmian otoczenia w tym bardzo trudnym okresie - zaznacza Mirosław Bendzera. - Mimo ograniczeń z sukcesem dostarczyliśmy kompleks Mikrus na rynek chiński. Montaż, uruchomienie oraz testy w warunkach górniczych odbywały się w sposób zdalny, co było możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu pracowników naszych i klienta oraz zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu automatyzacji i IT - dodaje Bendzera.Wskazuje jednocześnie, że kompleks ten prezentowany był przez China Energy jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów zainstalowanych w ostatnim czasie w Państwie Środka, a uzyskane wyniki eksploatacyjne na pierwszej ścianie, spełniły oczekiwania klienta.- Sytuacja sektora nadal pozostaje pod silną presją trudnego otocznia rynkowego co przekłada się na bardzo ostrożne podejście do nowych inwestycji, jednak ostatni kwartał 2020 roku przyniósł lekkie odbicie pod względem pozyskanych zamówień głównie na rynku rosyjskim - dodaje Mirosław Bendzera.W kolejnych kwartałach można spodziewać się rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej się nadal trudnej sytuacji w globalnym otoczeniu gospodarczym, a w szczególności w polskim górnictwie węgla energetycznego, które w najbliższych latach podlegać będzie istotnym zmianom transformacyjnym.Grupa Famur zamierza na bieżąco optymalizować i dostosowywać model działania do zmieniającego się popytu oraz charakteru funkcjonowania poszczególnych rynków, na których jest obecna oraz opierać swój dalszy rozwój poprzez projekty dywersyfikacyjne.Aktywność w 2021 roku związana z „core businessem”, poza dalszą ścisłą kontrolą kosztów, będzie skupiona na priorytetowych i perspektywicznych dla Grupy rynkach, głównie w Rosji i krajach azjatyckich, a także bieżącym monitoringu zmian zachodzących na rynku krajowym.Grupa zidentyfikowała również kierunki dywersyfikacji poza obszarem górnictwa. Są to m.in. segment odnawialnych źródeł energii, infrastruktury, logistyki czy kolejnictwa, a także inne inicjatywy zorientowane na dostosowywanie profilu swojej działalności zgodnie z polityką Nowego Zielonego Ładu. W dalszym ciągu analizowane jest również wejście Grupy w segment maszyn dla górnictwa skał twardych, o ile ewentualna akwizycja w tym sektorze nie będzie nieść za sobą nieakceptowalnego poziomu ryzyka.Grupa Famur jest czołowym producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia około 3 tys. pracowników, w tym inżynierów i projektantów. Grupa Famur współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) przy inwestycjach w modernizację sektora górniczego i energetycznego.Zobacz także: W Famurze chcą zysk za 2020 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy