Przypadki zarażenia koronawirusem nie zatrzymały kopalń

W czasie pandemii w kopalniach wdrożono liczne, rygorystyczne rozwiązania mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na razie szczęśliwie udaje się zachować normalną pracę kopalń. Od początku trwania epidemii w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej stwierdzono przypadki koronowirusa: w kopalni zespolonej ROW w sumie 11, w Sośnicy w sumie 6 i kilkanaście w kopalni Murcki-Staszic. Jak wskazują w PGG, kopalnie pracują normalnie, nie ma zagrożenia dla wydobycia.

Jeżeli chodzi o Tauron Wydobycie, to w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Wszystkie procedury wprowadzone w zakładzie górniczym w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zadziałały prawidłowo.Pracownicy, którzy pracowali w brygadzie z zakażonym zostali objęci kwarantanną. Przeprowadzono też dezynfekcję drogi przejścia pracownika na terenie zakładu. Zdarzenie nie ma wpływu na zapewnienie ciągłości produkcji zakładu górniczego.Sztab kryzysowy Tauronu Wydobycie jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz sztabem kryzysowym wojewody. W spółce działa zespół kryzysowy powołany przez prezesa zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa.Każda osoba wchodząca na teren spółki ma mierzoną temperaturę ciała. Tam, gdzie to możliwe, uruchomiono dodatkową jazdę załogi innymi szybami. Ograniczono też liczbę osób przebywających na jednym piętrze klatki wyciągu szybowego oraz w wozach osobowych kolei podziemnej. Wdrożone wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.Wszystkie zakłady górnicze mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej. W każdym z zakładów działają wyposażone punkty opatrunkowe i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia. Uruchomiono również okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń.Czytaj też: Były górnicze mrzonki, w które wielu wierzyło. Została walka o przetrwanie