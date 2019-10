Przyspieszenie dekarbonizacji mogłoby być zabójcze dla gospodarki i rynku pracy

Polska wbrew temu, co często się pisze i mówi, jest mocno zaangażowana w transformację energetyczną. W 1990 roku eksploatowano węgiel z 800 ścian, a obecnie z niespełna 80. - Z innych wskaźników też jasno wynika, że Polska transformuje się najgłębiej, jeśli chodzi o ograniczanie roli węgla - zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. - Udowodniliśmy więc, że wiemy, jak to robić, a jedyne, czego oczekujemy, to korytarza swobody, który nie zwiększa tempa przemian w naszym sektorze - wskazuje prezes PGG.

Przyspieszenie transformacji energetycznej mogłoby być zabójcze dla gospodarki Polski oraz innych krajów opierających produkcję energii na węglu.

Jak wynika z analiz ekonomistów sporządzonych na zlecenie Polskiej Grupy Górniczej, szybka transformacja zmierzająca do całkowitej dekarbonizacji kosztowałaby Polskę od 160 do 180 mld zł.

Kwestie ograniczenia wykorzystania węgla w przyszłości pozostają również istotne dla rynku pracy, bowiem według przewidywań Komisji Europejskiej do roku 2030 w 41 regionach węglowych pracę straci przeszło 160 tys. ludzi.

Bez energetyki konwencjonalnej się nie obejdziemy