Przyszłość górnictwa to Lubelszczyzna

Jeżeli chodzi o przyszłość polskiego górnictwa, to można sobie ją wyobrazić właśnie na Lubelszczyźnie.

Jednak ten rozwój wymagać będzie między innymi dopływu kadr, a także finansowania.

- Kiedy na przykład podejmiemy decyzję o zwiększeniu wydobycia i załóżmy, że za te dziesięć lat będziemy mogli produkować parę milionów ton więcej, to zachodzi pytanie, czy będziemy mieć gdzie spalić na krajowym podwórku te dodatkowe miliony ton węgla - mówi Kasjan Wyligała. - Na razie bowiem wiemy, że PEP 2040 już nie przystaje do realiów. Miał być zaktualizowany. Pytanie co z programem 200 plus, co ze zwiększeniem elastyczności i wydłużeniem żywotności bloków dwustumegawatowych. Tu zachodzi pytanie o długoterminowe wizje naszego miksu energetycznego, ponieważ elektrownia atomowa czy też SMR-y, czyli małe modułowe reaktory jądrowe, to jest projekt, który będzie za około dziesięć lat. Z gazem może być problem - dodaje Wyligała.

Wskazuje przy tym, że zachodzi pytanie, co będzie tym paliwem przejściowym, bo wiemy, że źródła niekonwencjonalne muszą mieć swoje ubezpieczenie w energetyce konwencjonalnej.

- To jest kolejna kwestia, że sama idea źródeł niekonwencjonalnych też nas uzależnia od kogoś. Znowu od górnictwa, tylko od innego górnictwa - a mianowicie od górnictwa metali ziem rzadkich, które są wydobywane w Chinach i w Afryce - podkreśla Kasjan Wyligała. - O tym się nie mówi, ale to będzie kolejne uzależnienie i to też będzie wykorzystywane przez dostawcę tych metali, to jest przez państwo chińskie - dodaje.

I wskazuje, że Bogdanka ma bardzo dobre warunki geologiczne w porównaniu do Górnego Śląska.

- Jeżeli chodzi o przyszłość górnictwa, to można sobie ją wyobrazić właśnie na Lubelszczyźnie, bo obszar na którym mamy koncesje to jest niewielki skrawek całego Lubelskiego Zagłębia Węglowego - zaznacza Wyligała. - Tylko tutaj kolejne inwestycje, udostępnienia pionowe, powinny iść wraz z rozwojem szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniem kadr, zgodami środowiskowymi, kwestiami związanymi z finansowaniem. Mogę sobie wyobrazić nawet udostępnienia złóż i zdobywanie koncesji przez państwo, a Bogdanka jako operator by po prostu obsługiwała takie projekty. Potrafimy tanio wydobywać węgiel, jesteśmy skuteczni. Jeszcze rok temu potrafiliśmy eksportować węgiel na Ukrainę, co pokazuje, że cenowo też potrafiliśmy konkurować. I te wszystkie kwestie pokazują, że właśnie Lubelskie Zagłębie Węglowe może być przyszłością dla węgla - dodaje Kasjan Wyligała.

Jednocześnie wskazuje na kilka niezwykle istotnych obszarów.

- Ale tu trzeba skorelować parę polityk: finansowych, środowiskowych, regulacyjnych, związanych z kształceniem ludzi - w jeden program, który będzie realizowany niezależnie od zmian politycznych - zaznacza Wyligała. - Te cykle polityczne są bowiem za krótkie dla procesów inwestycyjnych. Jako Bogdanka oprócz tego, że chcemy w ramach możliwości technologicznych zwiększać wydobycie węgla energetycznego, jednocześnie zamierzamy nasze know-how i kompetencje w zakresie górnictwa ukierunkować też w inne projekty górnicze w Polsce. Głównie rozglądamy się na ścianie wschodniej, na Lubelszczyźnie - mówi Wyligała.

Bogdanka będzie aktualizować w tym roku strategię. Jest zainteresowana akwizycjami. Kasjan Wyligała zaznacza, że na razie spółka nie ujawnia planów w zakresie potencjalnych akwizycji.

