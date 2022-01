Pszów dogadał się ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń i uniknął finansowej zapaści

Trudne rozmowy zostały zakończone sukcesem. Pszów nie musi już obawiać się rosnącego długu. Po wielu latach toczącego się sporu została podpisana ugoda, która reguluje kwotę i termin spłaty zobowiązań finansowych. Zamiast 22 mln zł Pszów ma do spłacenia 15,3 mln zł długu do 2029 roku. Jednocześnie zatrzymano naliczanie dalszego oprocentowania.

Warunki porozumienia

- Zawarcie tej ugody to nakreślenie nowego horyzontu, który pozwoli na to żeby miasto mogło się dalej rozwijać. Zamknięcie tak dużego zakładu jest nie do zastąpienia w krótkim czasie, mamy tego świadomość, w związku z tym szukamy takich rozwiązań, by te środki w sposób racjonalny wykorzystać oraz by pozwoliły one na odbudowę potencjału Pszowa - mówi poseł Adam Gawęda, przewodniczący podkomisji stałej ds transformacji rejonów pogórniczych.Zawarta ugoda z jednej strony zabezpiecza roszczenia finansowe Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a z drugiej stabilizuje sytuację finansową miasta Pszów i pozwala na przewidywalne i racjonalne prognozowanie przyszłych budżetów miasta. Toczące się postępowania podatkowe ze spółką (wcześniej z Kompanią Węglową SA) nie były komfortowe ani dla podatnika, ani tym bardziej dla organu podatkowego czyli miasta Pszów.Spółka Restrukturyzacji Kopalń wyraziła zgodę na rozłożenie roszczenia wynikającego z zawartej ugody tj. 15,3 mln złotych na raty. Miasto zobowiązało się do spłaty w roku 2021 i do końca marca 2022 w sumie 8 mln złotych. Pozostała część roszczenia będzie spłacana w ratach do roku 2029.- Już wiemy co nas czeka i w jaki sposób możemy planować budżety. Stabilizacja i przewidywalność to najważniejsze dla finansów miasta – podkreśla miejski skarbnik Joanna Sowa.Niemal natychmiastowa spłata kwoty 8 mln złotych stała się możliwa dzięki podjętym w okresie ostatnich trzech lat działaniom oszczędnościowym, które miały zabezpieczyć miasto przed zapaścią finansową. Wdrożenie tego „pakietu oszczędnościowego" było możliwe dzięki konstruktywnej współpracy i pełnemu zrozumieniu radnych Rady Miejskiej w Pszowie.