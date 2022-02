Putin trzyma nas w szachu. Bez jego węgla w Europie będzie zimno i ciemno

Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą przełożyć się może również na zakłócenia w dostawach węgla do Europy. Ucierpiałyby na tym głównie Niemcy, Holandia oraz Belgia. A Polska? Czy powinniśmy przestać kupować rosyjski węgiel? Konsekwencje takiego posunięcia mogłyby być poważne.

Saxo Bank: zielona transformacja nie ma sensu

Do Polski w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku sprowadzono 6,2 mln ton węgla, z czego import z Rosji wyniósł około 4 mln ton. W całym 2020 roku import węgla do Polski wyniósł 12,8 mln ton. Z tego z Rosji sprowadziliśmy 9,4 mln ton.Kostempski zwraca też uwagę na fakt, że jakakolwiek zmian dostawcy pod presją zablokowania dotychczasowego źródła sprawiłaby, że paliwo trzeba byłoby nabyć po wyższej cenie.W poprzednich latach wskazywano, że nabywamy węgiel z importu, bowiem wydobycie w kraju się kurczy. Niedoinwestowanie kopalń robi swoje.- Powinniśmy sami produkować na własne potrzeby tyle węgla, żeby nam go wystarczało - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Arkadiusz Siekaniec, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - I dopóki będziemy wykorzystywać węgiel w polskiej elektroenergetyce, dopóty powinniśmy bazować na własnych zasobach tego surowca. Patrząc na obecną sytuację i możliwy konflikt zbrojny na Ukrainie, trzeba też pamiętać o kwestii importu gazu przez kraje Unii Europejskiej. Należy się przyglądać temu, jak będzie się rozwijać sytuacja, w tym w zakresie gazociągu Nord Stream 2 - dodaje związkowiec.Europa zmierza do coraz większego uzależnienia od rosyjskiego gazu, a obecny kryzys energetyczny, drożyzna i przerwy w dostawach prądu, zdaniem analityków banku inwestycyjnego Saxo Bank, będą powtarzać się każdej zimy.„Jesteśmy w trakcie globalnego kryzysu energetycznego napędzanego przez zieloną agendę. Czy nadszedł czas, aby oprzeć naszą przyszłość energetyczną na rzeczywistości, a nie na fantazji?” - takim podtytułem analitycy Saxo Bank opatrzyli niedawno materiał wideo towarzyszący publikacji prognozy gospodarczej na pierwszy kwartał 2022 roku.W samym materiale Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Bank, krok po kroku uzasadnia, dlaczego „zielona transformacja” Unii Europejskiej jest, jak to określa: „niemądra” i „całkowicie pozbawiona sensu”.W jego ocenie polityka energetyczno-klimatyczna UE nie spełniła żadnego ze swoich trzech głównych założeń. Nie ograniczyła zużycia energii, nie doprowadziła do spadku jej ceny i nie spowodowała zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przeciwnie, emisje są coraz większe, a ceny energii rosną w niespotykanym dotąd tempie.To właśnie wysokie ceny energii wynikające z błędnej polityki UE są w ocenie analityka Saxo Bank głównym powodem inflacji szalejącej w całej Europie.- Należy się spodziewać, że składnik energetyczny inflacji zmniejszy się od marca - kwietnia, przy lepszych warunkach pogodowych. Ale jej poziom pozostanie w tym roku nadal wysoki w strefie euro, a ryzyko nowego kryzysu energetycznego następnej zimy jest bardzo duże - podkreśla Christopher Dembik.Jako największy błąd unijnej polityki energetycznej ekspert wskazuje oparcie jej na niestabilnych odnawialnych źródłach energii, które nie są w stanie zapewnić stałych dostaw energii dla europejskiej gospodarki. W efekcie UE jest obecnie znacznie bardziej uzależniona od paliw kopalnych, a ściślej rzecz ujmując od gazu ziemnego, niż jeszcze kilka lat temu.A celem unijnej polityki miało być właśnie wyeliminowanie tych paliw. - Gaz ziemny jest zdecydowanym zwycięzcą zielonej transformacji UE. To nie ma żadnego sensu - zaznacza Dembik.Zobacz również: "Politykę kadrową rządu wobec górnictwa oceniam jako lekceważącą"