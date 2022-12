Pyzik: liczę, że do końca 2022 r. węgiel zostanie dostarczony do każdej gminy

Liczę, że do końca 2022 r. węgiel - w programie preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych - zostanie dostarczony do każdej gminy – powiedział w środę w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Wskazał, że dotąd do programu zgłosiło się 2,4 tys. podmiotów.

W środę pytanie bieżące ws. sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym przez Polską Grupę Górniczą zadała grupa posłów PiS. Poseł Waldemar Andzel pytał m.in., czy spółki dostarczające węgiel na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zdążą z dostarczeniem węgla gminom do końca 2022 r.

Andzel pytał też, ile gmin finalnie wyraziło chęć dystrybucji węgla mieszkańcom i jak wygląda zakup węgla w sąsiedniej gminie, w przypadku, gdy gmina miejsca zamieszkania nie prowadzi dystrybucji węgla lub węgiel oferowany przez współpracujący z gminą skład opału nie odpowiada potrzebom mieszkańców.

Odpowiadając, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zaznaczył, że akcja dystrybucji węgla importowanego i krajowego nie ma precedensu w historii Polski: spółki Skarbu Państwa wzięły na siebie całą logistykę związaną z dostarczeniem tego węgla do samorządów.

"Spółki Skarbu Państwa, które w ramach realizacji ustawy pełnią funkcję podmiotów wprowadzających, czyli PGE Paliwa, Węglokoks SA, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Polska Grupa Górnicza, skutecznie dostarczają węgiel do kolejnych gmin. Liczę na to, że do końca 2022 r. węgiel zostanie dostarczony do każdej gminy" - powiedział Pyzik.

"Aby przyspieszyć dystrybucję, otwieramy kolejne centra dystrybucji węgla oraz zachęcamy gminy, aby odbierały węgiel nieco dalej, niż w dotychczas wyznaczonych dla nich punktach, co oczywiście oznacza skrócenie czasu oczekiwania na dostawy" - dodał wiceszef MAP.

Pyzik poinformował, że do środy formularz zapotrzebowania w systemie cieplo.gov.pl wypełniło 2,4 tys. jednostek: gmin oraz przedsiębiorstw dystrybuujących węgiel. Zapotrzebowanie przedstawione przez gminy oraz przedsiębiorstwa wynosi 1,788 mln ton do końca roku. Spółki Skarbu Państwa podjęły kontakt z 2375 gminami i przedsiębiorstwami.

Wiceminister przekazał też, że w zakresie działań Polskiej Grupy Górniczej, która realizuje program we współpracy z 868 podmiotami, spółka ta zrealizowała już 467 umów, negocjuje obecnie umowy z 37 podmiotami, ma podpisane, ale jeszcze niezrealizowane umowy z 359 podmiotami, a w przypadku pięciu podmiotów są problemy z kontaktem.

Wiceminister wyjaśnił, że zgodnie z zasadami ustawy istnieje możliwość dla mieszkańców gmin, które nie przystąpiły do programu, zakupu węgla w gminie sąsiedniej, uczestniczącej w programie. W takich sytuacjach gminy uczestniczące w programie zgłaszają zapotrzebowanie także mieszkańców gmin w nim nieuczestniczących.

"W przypadku, gdy zakup preferencyjny paliwa stałego dokonuje się w gminie sąsiedniej, zakupu preferencyjnego dokonuje się po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym" - wyjaśnił Pyzik.

"Należy podkreślić, że nie ma dowolności w wyborze miejsca zakupu węgla. Węgiel należy zakupić w punktach sprzedaży własnej gminy lub przedsiębiorstwa pośredniczącego w ten sposób, że występujemy albo do właściwej gminy, albo do przedsiębiorstwa, albo w gminie sąsiedniej, która oficjalnie, to jest na zasadach określonych w ustawie, zaopatruje mieszkańców danej gminy" - dodał.

Zaznaczył, że gminy składały zapotrzebowanie na opał na podstawie przeprowadzonego wśród mieszkańców rozeznania i taki wolumen dostają. "Przy czym wstępne zamówienia były o wiele większe, od tych, które potem przyszły po podpisaniu umowy; wiązało się to z odpowiedzialnością za nadwyżki węgla, który zostanie. Więc może być sytuacja taka, że nadwyżka pójdzie na sprzedaż indywidualnym odbiorcom z sąsiednich gmin" - tłumaczył wiceminister.

"Dowolność wyboru miejsca zakupu węgla zaburzyłaby cały proces i mogła by przyczynić się do lokalnych braków surowców. Więc to jest element kontroli systemu związany z tym, że nie chcemy wysyłać nadwyżek węgla tam, gdzie nie trzeba tych nadwyżek wysyłać" - sprecyzował Pyzik.

Odnosząc się do pytania posła Andzela o zmiany w funkcjonowaniu sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej, Pyzik potwierdził, że od 24 listopada br. oferta towaru jest w nim odświeżana na bieżąco, bez konieczności odświeżania przez użytkowników; zastrzegł jednak, że e-sklep PGG prowadzi obecnie sprzedaż niewielkich ilości węgla konfekcjonowanego, workowanego i miałów, ze względu na uczestnictwo spółki w programie preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych.

Wiceminister wskazał też, że w e-sklepie ostatnio dodano dodatkowe zabezpieczenia przeciwko botom, a 24 listopada br. włączono rejestrację nowych klientów z wykorzystaniem systemów identyfikacji elektronicznej udostępnionych za pośrednictwem węzła krajowego login.gov.pl.