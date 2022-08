Rafako dla bloku w Jaworznie proponowało Tauronowi węgiel z Indonezji

Rafako zapewnia, że chciało pomóc Tauronowi sprowadzić dobrej jakość węgiel z Indonezji, żeby spalać go w bloku energetycznym 910 w Jaworznie, który niedawno uległ awarii. Według prezesa Rafako Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego Tauron nawet nie odpowiedział na ofertę budowlanej firmy.

Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja WNP.PL 3 sierpnia Rafako wysłało Tauronowi ofertę na sprowadzanie dobrej jakości węgla z Indonezji, który byłby odpowiedni do spalania w bloku energetycznym 910. Rafako zdawało sobie wówczas sprawę, że surowiec, który Tauron zamierzał spalać w Jaworznie, mógł doprowadzić do awarii bloku, do czego doszło.

Jak zapewnił prezes Rafako podczas dzisiejszej konferencji prasowej, jego spółka ma bardzo dobre kontakty z indonezyjskimi spółkami skarbu państwa, dlatego jest w stanie zagwarantować dobrą jakość sprowadzanego surowca, który zanim trafiłby do spalania, zostałby dobrze przebadany.

Tauron deklarował, że również sprowadza węgiel z Indonezji, jednak zdaniem Rafako jest on niskiej jakości i nie nadaje się do bloku 910.

Rafako informuje, że Tauron nie wykazał zainteresowania i nie odpowiedział na ofertę. Według prezesa Rafako Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego Tauron woli polegać na swoich dotychczasowych dostawcach.

- Robią swoje interesy na zakupie węgla, mają swoich zaufanych pośredników, chociaż są drożsi - powiedział redakcji WNP.PL.

- Twierdzenie, że węgiel jest jedynym problemem eksploatacyjnym bloku 910 MW nie jest prawdą. Jakością węgla przykrywane są problemy technologiczne, z którymi Rafako sobie nie radzi - poinformował z kolei Tauron.

Awaria wyłączyła blok energetyczny na ponad trzy tygodnie

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach blok w Jaworznie nie pracował. Jednostka została czasowo odstawiona 6 sierpnia 2022 roku w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza.

Postój miał potrwać - według wcześniejszych informacji Taurona - do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca, Rafako, miał prowadzić prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła. Później Tauron zdecydował o wprowadzeniu wykonawcy zastępczego, który już dokończył prace naprawcze i blok ma ruszyć do końca tygodnia.

30 sierpnia Tauron poinformował, że naprawa leja kotła bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie została zakończona. Energetyczna firma zapewniła, że do końca tygodnia blok ma być zsynchronizowany z siecią i będzie do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Rafako argumentuje, że gdyby nie niska jakość spalanego węgla do awarii nigdy by nie doszło.