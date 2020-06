Rafał Trzaskowski: rząd nie radzi sobie z górnictwem

Rząd nie radzi sobie ani z sytuacją epidemiczną w kopalniach, ani z polskim górnictwem – ocenił w sobotę 13 czerwca w Rybniku (Śląskie) kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Mówił, że Śląsk ma wielką szansę na skorzystanie z unijnych środków przeznaczonych na transformację energetyczną.



-Śląsk ma olbrzymią szansę przed sobą, jeżeli będziemy mówili o tym jasno (…) i szczerze, a nie, jeżeli rząd PiS-u będzie bez przerwy wprowadzał wszystkich w błąd i jasno pokazywał, że nie radzi sobie z sytuacją - ani epidemiczną, ani, niestety, nie radzi sobie z polskim górnictwem - mówił w sobotę 13 czerwca kandydat przed rybnicką kopalnią Chwałowice.



Ten należący do Polskiej Grupy Górniczej zakład - część kopalni ROW - nie jest ogniskiem epidemii, należy jednak do 12 kopalń, które czasowo wstrzymały lub ograniczyły wydobycie węgla w związku z koronawirusem. Trzaskowski przypomniał, że kilka tygodni temu przedstawiciele rządu mówili, że epidemia w górnictwie wygasa, choć samorządowcy wskazywali na wciąż istniejące w kopalniach problemy.

- Ale rząd nie radzi sobie również z górnictwem. Pamiętamy zapowiedzi, że górnictwo będzie dla rządu PiS najważniejsze, że nie będzie likwidacji kopalń, a osiem kopalń zostało zlikwidowanych i widzimy plany likwidacji kolejnych. 15 tys. miejsc pracy zostało zlikwidowanych i przez cały czas mamy import węgla z zagranicy - mówił kandydat, wskazując, że do Polski napłynęło 17 mln ton węgla m.in. z Rosji, Kolumbii czy z Australii.

- Rząd nie był w stanie nawet ustabilizować cen - dzisiaj ceny z importu są tańsze niż ceny polskiego węgla wydobywanego tutaj w kopalniach. A przecież rząd obiecywał coś zupełnie innego - i dzisiaj trzeba powiedzieć jasno: sprawdzam- powiedział prezydent Warszawy, przypominając, że UE przeznacza - jak mówił - "olbrzymie pieniądze" na transformację energetyczną.

- Śląsk ma wielką szansę z tych pieniędzy skorzystać, tylko trzeba być do tego gotowym, trzeba mówić prawdę o tym, jak wygląda sytuacja, a nie obiecywać coś górnictwu, a potem nie spełniać swoich obietnic- ocenił Trzaskowski, deklarując - w razie wyboru na prezydenta - pomoc rządowi w staraniach o unijne środki po to "żeby na Śląsku walczyć o każde miejsce pracy".

Towarzyszący Trzaskowskiemu podczas konferencji prasowej prezydent ok. 140-tysięcznego Rybnika Piotr Kuczera podkreślił, że górnictwo to nie tylko część historii miasta, ale także ważny element przemysłu oraz - obecnie - źródło problemu.

- Jest wielkie zamieszanie związane z epidemią i wielki niepokój mieszkańców. Docierają do nas głosy, że rząd nie radzi sobie z epidemią. To dzisiaj podstawowy problem naszego miasta - mówił Kuczera.

-Mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialni za górnictwo, również za sytuację przestojową w górnictwie i za chaos związany z tą sytuacją, poczują się do odpowiedzialności, aby nie przełożyła się ona na wynik gospodarczy, na sytuację życiową naszych mieszkańców. To bardzo ważne dla samorządu, bardzo ważne dla naszych mieszkańców - dodał prezydent Rybnika.

Podczas konferencji prasowej w Rybniku Rafał Trzaskowski był pytany m.in. o zarzuty kierowane w mediach pod adresem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w związku z zakupem respiratorów oraz możliwym wynoszeniem przez urzędników dokumentów przetargowych do domu. Kandydat opowiedział się za dymisją szefa resortu zdrowia.

-Z dnia na dzień otrzymujemy kolejne szokujące informacje (…). To, o czym w tej chwili słyszymy - o respiratorach, które miały być kupione za olbrzymie pieniądze i później ta transakcja nie doszła do skutku (…); sytuacja, w której urzędnicy wynoszą do domu tego typu wrażliwe dokumenty - to jest coś absolutnie niesłychanego i dlatego uważam, że pan minister Szumowski powinien się podać natychmiast do dymisji - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Trzaskowski - pytany o niektóre wypowiedzi polityków obozu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy - podkreślił, że nie należy dzielić Polaków oraz wyłączać określonych grup ze względu na ich poglądy, sposób życia itp. Ocenił, że niektóre z takich dzielących Polaków wypowiedzi "ocierają się albo są mową nienawiści".