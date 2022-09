Ranga pożarów w kopalniach wzrasta, mimo że ich liczba maleje

- Niektóre kopalnie są jedno- lub dwuścianowe, więc utrata jednej ściany powoduje albo 50, albo i 100 procent ograniczenia produkcji - mówi portalowi WNP.PL Michał Dziadek, prezes firmy DMP System.

Michał Dziadek wskazuje, że kopalnie identyfikują zagrożenia pożarowe za pomocą systemów gazometrycznych.

Polega to na tym, że wtedy, kiedy zainicjowany został pożar w danym rejonie kopalni, czujniki gazometryczne informują o podwyższonej zawartości na przykład tlenku węgla w atmosferze kopalnianej.

Jest to już jednak informacja o istniejącym pożarze i tak naprawdę sygnał do podjęcia działań zmierzających do jego ugaszenia.

- Z informacji statystycznych publikowanych przez Wyższy Urząd Górniczy wynika, że liczba pożarów w kopalniach się zmniejsza. Wynika to nie tylko ze zmniejszenia wydobycia na przestrzeni ostatnich lat, ale również z koncentracji tego wydobycia - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Michał Dziadek, prezes zarządu firmy DMP System. - Czyli mamy coraz mniejszą liczbę wysokowydajnych ścian. Konsekwencją jest też mniejsza liczba pożarów. Niemniej jednak ranga tych pożarów mocno wzrasta - dodaje Michał Dziadek.

I zaznacza, że we wcześniejszych latach, gdy kopalnie posiadały dziesięć lub kilkanaście ścian, utrata na kilka miesięcy jednej ściany węglowej nie powodowała większego skutku ekonomicznego dla danej kopalni czy przedsiębiorstwa eksploatacyjnego, w tym przypadku spółek węglowych.

- Natomiast w obecnych czasach, kiedy mamy kopalnie tylko kilkuścianowe, a niektóre kopalnie są jedno- lub dwuścianowe, utrata jednej ściany powoduje albo 50, albo i 100 procent ograniczenia produkcji, a więc i sprzedaży. Zatem ranga pożarów wzrasta, mimo że ich liczba maleje - dodaje Michał Dziadek.

Rozmawiamy również między innymi o tym, czy jesteśmy w Polsce dobrze przygotowani w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej w kopalniach.

- Jako firma zwróciliśmy uwagę na pewien aspekt prewencji pożarowej - zaznacza Michał Dziadek. - Mianowicie dotychczas kopalnie identyfikują zagrożenia pożarowe za pomocą systemów gazometrycznych. Polega to na tym, że wtedy, kiedy zainicjowany został pożar w danym rejonie kopalni, czujniki gazometryczne informują o podwyższonej zawartości na przykład tlenku węgla w atmosferze kopalnianej. Jest to już informacja o istniejącym pożarze i tak naprawdę sygnał do podjęcia działań zmierzających do jego ugaszenia. Jest to już więc „pięć po dwunastej” - ocenia Michał Dziadek.

- Zwróciliśmy uwagę na aspekt, który od dawna nie był dosyć mocno rozwijany. Mianowicie nim pojawią się tlenki węgla, wcześniej węgiel podlega fazie samozagrzewania. To jest tzw. proces inkubacji pożaru - tłumaczy Michał Dziadek. - No i to jest co najmniej kilkaset godzin, w czasie których nie jesteśmy w stanie monitorować za pomocą systemów gazometrycznych tlenków węgla. Natomiast jesteśmy w stanie monitorować temperaturę. A tego nie robimy. To znaczy robimy za pomocą kamer termowizyjnych. Niemniej jednak jest to działanie obarczone czynnikiem ludzkim i dodatkowo nie jest to działanie permanentne, czyli nie jest to system automatycznego monitoringu permanentnego wyrobiska, pozwalającego na porównywanie temperatur w każdym miejscu tego wyrobiska - dodaje Michał Dziadek.

- Zaproponowaliśmy ideę opartą właśnie na automatycznym monitorowaniu temperatur, które to pozwala nam wychwycić wczesną fazę pożarową - na etapie jeszcze nieujawnionego pożaru - mówi Michał Dziadek. - Czyli wzrost temperatury dobowej, porównywany na przestrzeni kilku dni, pokazuje trend, który zaistniał w danym miejscu wyrobiska. Zatem dużo wcześniej można podjąć działania prewencyjne, które nie pozwolą na zaistnienie pożaru. Dzięki temu można ograniczyć przestoje związane z występowaniem pożarów - podkreśla Michał Dziadek.