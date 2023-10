Ratownicy górniczy obecni na trasie Silesia Marathonu

Silesia Marathon już wpisał się na stałe w kalendarz śląskich imprez sportowych i każdego roku przyciąga tysiące ludzi.

W niedzielę 1 października biegacze wystartowali sprzed Stadionu Śląskiego, żeby pokonać trasę prowadzącą przez cztery miasta. Uczestnicy Silesia Marathonu mieli do pokonania dystans 42,195 km prowadzący przez Chorzów, Siemianowice, Katowice i Mysłowice.

Na jego trasie spotkać też można było pracowników Polskiej Grupy Górniczej, mi.in. ratowników górniczych Aleksandra Sułkowskiego i Artura Dusia.

- Silesia Marathon od kilku lat jest ważną imprezą w moim kalendarzu biegowym. Z każdą kolejną edycją bieganie po tej samej trasie niby powinno się nudzić, a jednak jest inaczej - podkreśla cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej Aleksander Sułkowski, który trasę Półmaratonu przebiegł w czasie 01:48:12. Na co dzień Aleksander Sułkowski pracuje w kopalni Staszic-Wujek Ruch Wujek.

Po dłuższej przerwie spowodowaną kontuzją do biegania powrócił też pracownik kopalni Bolesław Śmiały. - Nie odpuściłem tak do końca tej pasji, jest ona już cały czas częścią mojego życia - mówi o bieganiu Artur Duś, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej. - Niedzielny maraton przebiegający przez 4 miasta zakończyłem jak co roku od 15 lat w założonym czasie 3.38.25. Była to jubileuszowa edycja i mój ogólnie 40. maraton - dodaje.

Silesia Marathon to jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce. Od pierwszej edycji impreza obejmowała bieg główny na królewskim dystansie 42,195 km oraz półmaraton. W roku 2019 do stawki dołączył kolejny, najdłuższy dystans - ultramaraton, rozgrywany na trasie liczącej 50 km. Była to już 15. edycja Silesia Marathonu - po raz pierwszy na jego trasę uczestnicy wybiegli w 2009 roku. Termin pierwszej niedzieli października został wprowadzony w 2014 roku, natomiast start sprzed Stadionu Śląskiego w roku 2017.