Ratownicy górniczy uratowali zasypanego w wykopie

Ratownicy górniczy z kopalni Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, przy wsparciu jaworznickich strażaków w niespełna godzinę uratowali mężczyznę przysypanego ziemią i gruzem w Jaworznie-Jeleniu.

Do wypadku doszło 30 maja podczas wykopów ziemnych przy ulicy Wiosny Ludów. Dzięki ich doświadczeniu, akcja przebiegła szybko i sprawnie.

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce zobaczyliśmy mężczyznę do połowy przysypanego ziemią zmieszaną z gliną, błotem, kamieniami i kawałkami płytek. Wystawał ponad osuwisko od pasa w górę - zaznacza kierownik stacji ratowniczej KWK Mysłowice-Wesoła Tomasz Opaszowski, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

- Były tam już służby medyczne i straż pożarna, ale akcja nie posuwała się naprzód. Problem był taki, że to tereny podmokłe i mężczyzna został niejako "zassany", jak w bagnie. Podczas akcji była z nim dobra komunikacja; mówił, gdzie ma nogę, gdzie go boli, to bardzo pomogło. I pomogło oczywiście nasze doświadczenie. Dla nas, jako ratowników górniczych, ta akcja nie była trudna, trzeba było go odkopać z tej ziemi i błota tak, żeby dla niego było to bezpieczne i szybko sobie z tym poradziliśmy - opisuje Tomasz Opaszowski.

Akcja trwała około 40 minut. Uczestniczyło w niej 11 ratowników górniczych z kopalni Mysłowice-Wesoła. Brali w niej też udział przedstawiciele Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Wsparcia udzieliła również straż pożarna z Jaworzna.

- Braliśmy udział w dużo trudniejszych akcjach pod ziemią, ale nie tylko. Ostatnio byliśmy w Turcji i tam zdobyte doświadczenie z pewnością przydało się nam podczas wyciągania tego zasypanego mężczyzny z wykopu - dodaje ratownik Tomasz Opaszowski.

Uratowany mężczyzna został przekazany służbom medycznym i przetransportowany śmigłowcem do szpitala.