Ratownik górniczy powalczy o złoty medal

Ratownik górniczy z kopalni Bolesław Śmiały, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, Konrad Skubiś przygotowuje się do obrony tytułu mistrza Polski w kategorii 79 kg w No-GI, formie brazylijskiego ju-jitsu.

Zawody odbędą się w terminie 25-26 lutego w Poznaniu. Do tej pory Konrad Skubiś zdobył dwa tytuły mistrza kraju oraz złoty medal Mistrzostw Europy. Pracuje w oddziale wydobywczym G-2.

- Dzień pracy traktuję jak trening cardio. Nieraz człowiek dostanie zadyszki i się spoci. W sumie ćwiczę dwa razy dziennie, bo po szychcie też trenuję. Tylko na chwilę przychodzę do domu, by odpocząć, a potem wracam co ćwiczeń. I tak sześć razy w tygodniu, tylko czasami w niedzielę odpuszczam - zaznacza Konrad Skubiś, cytowany na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej.

Boksem zajmuje się on od najmłodszych lat, natomiast przygodę z ju-jitsu rozpoczął trzy lata temu.

- Stwierdziłem, że muszę poprawić swoją koordynację ruchową i spróbować czegoś innego niż boks - mówi Konrad Skubiś.

Kamil Skubiś trenuje w klubie Spartan Chorzów pod okiem jednego z najbardziej utytułowanych polskich zawodników ju-jitsu, mistrza Polski, Europy i Świata Macieja Poloka.