Ratownik górniczy szykuje się do mistrzostw

Ratownik górniczy z kopalni Ruda Ruch Halemba Jacek Anc, w sobotę 15 kwietnia 2023 roku, startuje w XIX Mistrzostwach Polski ADCC (Abu Dhabi Combat Club).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Kilka miesięcy temu Jacek Anc zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w tym sporcie. Ratownik górniczy z kopalni Ruda Ruch Halemba podkreśla, że to praca była powodem, że zainteresowały go sztuki walki, bowiem chciał poprawić swoją kondycję i sprawność. Na co dzień jest pracownikiem działu wentylacji oddziału KSRG.

- Sport nauczył mnie jeszcze większego opanowania, słuchania, wiary w siebie oraz zwiększył moją wytrzymałość fizyczną i psychiczną, a to wszystko przydaje się w pracy - zaznacza Jacek Anc, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

- Brazylijskie ju-jitsu zafascynowało mnie także dlatego, że można go uprawiać w zasadzie w każdym wieku, rozwijać się i osiągać sukcesy. Każdy przeciwnik podchodzi do rywala z szacunkiem. Chciałbym w przyszłości wystartować poza granicami Polski i stoczyć walkę z zawodowcami z całego świata. Dziękuję rodzinie za wsparcie i zrozumienie, trenerom za naukę, a kolegom z pracy za zrozumienie. Dziękuję także za wsparcie NSZZ Solidarność i Polskiej Grupie Górniczej - dodaje Jacek Anc.

Jacek Anc w górnictwie pracuje już 12 lat. Federacja Abu Dhabi Combat Club to największa na świecie organizacja submission fightingu. Formuła walki zakłada, że mogą rywalizować ze sobą przedstawiciele różnych sportów walki opartych na chwytach.