Realizowali stabilny eksport węgla

W 2022 roku ze Stanów Zjednoczonych wyeksportowano 84,8 mln ton węgla, czyli eksport był na zbliżonym poziomie w porównaniu z 85,1 mln ton wyeksportowanych w 2021 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Węgiel energetyczny stanowił 45 proc. całego eksportu węgla z USA w 2022 roku, natomiast węgiel metalurgiczny stanowił 55 proc.

Węgiel energetyczny wykorzystywany jest przez elektrownie węglowe do wytwarzania energii elektrycznej. Z kolei węgiel metalurgiczny jest wykorzystywany do produkcji stali.

W 2022 roku najwięcej węgla z USA nabyły Indie, Holandia, Japonia, Brazylia i Korea Południowa. Przy czym Indie importowały najwięcej węgla z USA już szósty rok z rzędu, na poziomie 15,5 mln ton. Z tego 55 proc. stanowił węgiel metalurgiczny.

Holandia sprowadziła w 2022 roku z USA 11,8 mln ton, w tym 54 proc. stanowił węgiel energetyczny. Holandia jest przede wszystkim węzłem przeładunkowym, skąd rozsyła się węgiel po całej Europie i zatrzymuje ona jedynie około 10 proc. importowanego węgla na użytek krajowy.

Eksport węgla z USA do Japonii był prawie równo podzielony pomiędzy węgiel energetyczny (51 proc.) i węgiel metalurgiczny (49 proc.). Z kolei prawie wszystkie dostawy węgla z USA (91 proc.) do Brazylii stanowił węgiel metalurgiczny do produkcji stali. Natomiast większość przesyłek do Korei Południowej to węgiel energetyczny do produkcji energii elektrycznej (76 proc.).