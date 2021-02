Regulacje antywęglowe mogą być tylko zaostrzane

Należy z satysfakcją odnotować, że zdobywa sobie coraz większe uznanie pogląd, iż transformacja energetyczna, rozumiana jako odchodzenie od dominującej dotąd u nas energetyki węglowej w kierunku docelowego modelu energetyki opartej wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, jest nieunikniona - wskazuje w tekście nadesłanym do redakcji portalu WNP.PL prof. Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Chodzi mi o to, że są to czynniki, których oddziaływanie będzie coraz trudniej poddać kontroli władz. O ile więc dotąd procesy transformacji w kierunku zwiększania roli OZE kosztem węgla stymulowane były działaniami rządów, o tyle obecnie będą zależeć w coraz większym stopniu od czynników rynkowych.Dobrym przykładem jest tu sposób realizacji niemieckiej strategii Energiewende, której sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wcześniejsze szczodre subsydia rządowe i regulacje sprzyjające rozwojowi OZE. Dzisiaj, za sprawą przede wszystkim postępu technologiczne, rosnąca konkurencyjność OZE sprawia, że coraz silniej zaczynają działać oddolne bodźce rynkowe.Pokazuje to dobrze szybki rozwój prosumenckich OZE w Polsce. Choć jest on jeszcze w części finansowany przez rząd, to przecież ludzie nie czynią tych inwestycji z pobudek obawy o klimat, ale w celu zmniejszania rachunków za energię elektryczną.Tego rodzaju zmiana w mechanizmach stymulowania transformacji energetyki w kierunku wypierania węgla oznacza, że władze w coraz mniejszym stopniu będą w stanie regulować tempo tego procesu.Czynnikami, które dzisiaj wydają się być najważniejsze, jeśli chodzi o przyspieszanie tempa wypierania górnictwa są po pierwsze, coraz bardziej niekorzystne i zewnętrznie narzucane ograniczenia prawno-regulacyjne, po drugie, rosnąca presja różnych środowisk, po trzecie, sprzyjające warunki dla upowszechnianie się gazu jako przejściowego paliwa w elektroenergetyce, po czwarte, stale przyspieszająca rewolucja technologiczna w elektroenergetyce.Temu ostatniemu czynnikowi przypisuje się rolę czynnika przełomowego w procesie transformacji sektora energetycznego, zwłaszcza dlatego, że nowe rozwiązania technologiczne wprowadzane do sektora elektroenergetycznego nie tylko przyspieszać w sposób skokowy zwiększać produkcję OZE, ale także także rozwiązywać główny obecnie i wspomniany już problem związany z rozwojem pogodozależnych OZE.Chodzi tu przede wszystkim o ograniczenia wynikające z naszych zobowiązań jako członka UE. Prowadzona już od dawna przez UE polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych uderza w pierwszym rzędzie w energetykę węglową.W pierwszej kolejności należy tu zwrócić uwagę na istniejące w UE ustawodawstwo z zakresu ochrony konkurencji, którego ważnym elementem są przepisy regulujące zakres i sposób pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Według tych przepisów, już w 2018 roku zaczął obowiązywać zakaz udzielania pomocy sektorowi górnictwa węglowego.A zatem, z uwagi na niekonkurencyjność kosztową krajowego sektora, jego dalsze trwanie uzależnione będzie od uzyskania zgody Komisji Europejskiej na odstąpienia od tego zakazu. Zakładając, że w związku z wyjątkowo trudną sytuacją krajowej elektroenergetyki - ponad 70 proc. potencjału wytwórczego stanowią elektrownie węglowe - możliwe będzie uzyskanie takiej zgody, to trudno sobie wyobrazić aby w sytuacji, gdy Zielony Ład staje się priorytetowym programem rozwojowym UE ewentualna zgoda nie była obwarowana wymogiem znaczącego przyspieszenia i skrócenia krajowego harmonogramu wygaszania węgla.Drugi, odłożony na razie w czasie, problemem z tego zakresu, to kwestia zapewnienia rentowności elektrowniom węglowym, których kondycja finansowa gwałtownie się pogarsza w związku z szybko rosnącymi opłatami za emisje.Jego rozwiązanie było możliwe dzięki zgodzie KE na utworzenie rynku mocy i dopuszczenie do tego rynku elektrowni węglowych, bez stosowania limitu dopuszczalnej emisji. Zmieni się to jednak już w 2025 roku, kiedy tego rodzaju limit zacznie obowiązywać, co będzie oznaczać, że z tej formy pomocy będą korzystać tylko wybudowane ostatnio bloki.Nie można tu także zapomnieć o przyjęciu przez UE nowych ustaleń podnoszących stopień redukcji emisji CO2 do roku 2030. Pod tymi zobowiązaniami podpisał się także rząd polski, chociaż wywiązanie się z nich będzie wymagać szybszego procesu wygaszania elektroenergetyki węglowej, a więc i zmniejszania jej popytu na węgiel.Listę wymienionych tu czynników, które za sprawą unijnych ram prawno-regulacyjnych, będą wpływać na pogarszanie się sytuacji krajowego górnictwa, nie można jednak w żadnym razie traktować jako zamkniętą.Należy się spodziewać, że realizacja koncepcji Zielonego Ładu będzie oznaczać, że regulacje antywęglowe mogą być tylko zaostrzane. Nie można na przykład wykluczyć wprowadzenie w jakiejś formie obowiązku certyfikacji produktów ze względu na zawartość w nich śladu węglowego, co oznaczałoby trudne do wyobrażenia skutki dla konkurencyjności naszych towarów na tych rynkach, gdzie obowiązywałyby tego typu ograniczenia.Trzy środowiska już zaczynają odgrywać coraz większą rolę w przeciwstawianiu się energetyce węglowej, a mianowicie: opinia publiczna, odbiorcy sieciowej energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach węglowych i kręgi finansowe.Opinia publiczna. Już od dłuższego czasu obserwuje się tutaj wyraźny trend zmian w podejściu do transformacji energetycznej i wynikającego stąd negatywnego stosunku do energetyki węglowej. Nie ma więc powodów, aby nie zakładać, że skutecznie dotąd działający na opinię publiczną argument, według którego za węglem przemawia jego status gwaranta bezpieczeństwa energetycznego, zacznie coraz szybciej ustępować na rzecz rosnącej świadomości o negatywnych, ekologicznych i klimatycznych skutkach energetyki węglowej.Obserwując to co się dzieje w krajach rozwiniętych, a do takich przecież aspirujemy, można przyjąć, że będzie się to przekładać się na preferencje wyborcze i w efekcie zmuszać polityków do zaprzestania, stosowanej u nas już od dekad, polityki ochrony interesów lobby węglowego i ponoszenia w związku tym ogromnych kosztów, których skalę uświadomił zaprezentowany niedawno raport o subsydiowaniu tego sektora.Odbiorcy. Rozszerza się w ostatnich latach w krajach zachodnich ruch dużych odbiorców, którzy rezygnują z zakupów energii elektrycznej z węgla na rzecz energii bezemisyjnej. Akces do tej inicjatywy zadeklarowało już ponad 150 (w 2018) działających w skali światowej korporacji typu Google czy General Motors.Co więcej, w 2019 roku doszło do instytucjonalizacji tego ruchu w formie tzw. Aliansu Nabywców Odnawialnej Energii (REBA). Ma on charakter organizacji non-profit, działającej jako grupa lobbystyczna, której celem jest spopularyzowanie idei przestawiania się na zakup zielonej energii elektrycznej. I znowu nie ma powodu, aby sądzić, że tego rodzaju inicjatywy nie będą się pojawiać i upowszechniać także i u nas, zresztą są już pierwsze tego rodzaju zapowiedzi.Rosnąca niechęć odbiorców do energii z węgla zaczyna dotyczy także i małych odbiorców, w tym także gospodarstw domowych. W Niemczech, gdzie rejestruje się najwyższe w Europie, bo sięgające 90 proc., poparcie społeczeństwa dla zielonej energii, prowadzone są badania, które mają ustalić rodzaj motywacji, który sprawia, że gospodarstwa domowe decydują się na zakładanie własnych instalacji fotowoltaicznych wraz z instalacją do magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej.Okazuje się, że choć czynnik ekonomiczny jest silnie akcentowany, bo chodzi o zmniejszenie poboru zdecydowanie droższej energii z sieci, to coraz większą rolę zaczyna odgrywać także argumentacja pozaekonomiczna.Wskazuje się, że wchodzenie w rolę prosumenta jest dla znaczącej części respondentów rodzajem manifestowania poparcia dla realizowanej tam strategii Energiewende, a także wynika z chęci uniezależnienia się od energii sieciowej.Kręgi finansowe. Problemy energetyki węglowej, a więc także i górnictwa, będą narastać także i z powodu poszerzającego się zjawiska odcinania jej od możliwości pozyskiwania środków na inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, które zwykle oferują szeroko rozumiane instytucje finansowe.Na początku 2019 roku odnotowano już ponad 100, znaczących w wymiarze globalnym, instytucji finansowych, które już zrezygnowały ze wspierania inwestycji w energetykę węglową. Dotyczyło to 40 proc., spośród 40 największych światowych banków, oraz 20 instytucji ubezpieczeniowych działających w skali globalnej, a także funduszów powierniczych.Pod koniec 2018 roku zarejestrowano aż 415 wielkich w skali światowej instytucji, zarządzających kapitałami wartości 32 bilionów dolarów, które zdecydowały się na całkowite wycofanie udziałów w przedsięwzięciach związanych z wydobywaniem i zużywaniem węgla energetycznego.Rosnąca już od dłuższego czasu rola gazu w elektroenergetyce wielu krajów jest kolejnym czynnikiem, który podważa realność obowiązującego formalnie w odniesieniu do górnictwa śląskiego terminu zakończenia wydobycia węgla kamiennego ustalonego na 2049 rok.Dwie powiązane zresztą ze sobą kwestie mają decydujące znaczenie dla rosnącej roli gazu w elektroenergetyce. Pierwsza z nich, to dokonująca się stopniowo - od początku pierwszej dekady XXI wieku - głęboka i trwała zmiana na międzynarodowym i krajowych rynkach gazu, która skutkuje zmniejszaniem się obaw krajów nie posiadających tego paliwa o stan bezpieczeństwa jego dostaw.Druga kwestia dotyczy rosnącej przewagi – zwłaszcza w kategoriach konkurencyjności kosztowej – gazu nad węglem jako paliwem dla elektroenergetyki. Warto tu tylko nieco szerzej odnieść się do obu kwestii, bowiem są one istotne dla uzasadnienia, obecnie forsowanej, przynajmniej w krajach wysokorozwiniętych, a ostatnio podzielanej także i w Polsce, choć nie powszechnie – tezy, że gaz pełnić będzie rolę paliwa przejściowego do ery bezemisyjnej energetyki.Bezpieczeństwo dostaw. Poczucie, rzeczywistego zresztą do niedawna, braku pewności dostaw gazu było przez długi okres główną przyczyną bardzo ograniczonego wykorzystania gazu elektroenergetyce.Niepewność, co stanu bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz przez kraje nie posiadającego jego złóż wynikała ze sposobu jego transportu, który stanowił ograniczenie, jeśli o dostęp do istniejących na świecie zasobów gazu dostęp.Dwa, mające w dużym stopniu charakter komplementarny, czynniki zadecydowały o postępującej od pierwszej dekady XXI wieku poprawie w zakresie dostępności do importowanego gazu, co powodowała odpowiednio zmniejszanie się obaw o stan bezpieczeństwa jego dostaw.Pierwszym z nich był, dokonany w USA, przełom jeśli chodzi o wydobycia gazu i ropy ze skał łupkowych. Drugim, jeszcze ważniejszym, czynnikiem był dokonujący się w tym samym okresie szybki rozwój infrastruktury LNG, umożliwiającej skraplanie gazu w miejscach jego wydobycia, jego transport, zwłaszcza drogą morską, oraz re-gazyfikację i wtłaczanie do magazynów, lub rozprowadzanie do miejsc zużycia transportem rurociągowym.Wspólnym mianownikiem obu tych rewolucyjnych dla światowego rynku gazu zmian był postęp technologiczny.W pierwszym przypadku chodziło o rozwój dwóch technologii wydobycia gazu, a mianowicie wiercenia poziomego i szczelinowania hydraulicznego, których wdrożenie w USA umożliwiało eksploatację gazu, a także i ropy łupkowej w skali, która w krótkim czasie uczyniła ten kraj ponownie hegemonem na światowym rynku obu tych paliw.Należy dodać, że światowe zasoby gazu łupkowego, choć ogromne, nie są z różnych powodów eksploatowane przez inne kraje, ale czynią z nich skuteczną barierę powrotu do monopolizacji tego rynku. Biorąc jednak pod uwagę uruchomiony właśnie długookresowy trend do spadku zapotrzebowania na paliwa kopalne, ten wielki potencjał zasobów pozostanie ostatecznie nie wykorzystany.Z kolei znaczenie rozwoju technologii LNG i jej szybkie upowszechnienie w sensie rozbudowy stosownej infrastruktury oznacza przełamanie monopolu transportu rurowego oraz ograniczeń związanych z tego rodzaju transportem gazu i prowadzi do już dokonującej się całkowitej zmiany po podażowej – w sensie złamania monopolistycznej pozycji dotychczasowych dostawców gazu - popytowej stronie rynku gazu.Ponadto, dokonujący się postęp technologicznym w obszarze poszukiwań i eksploatacji zasobów gazu naturalnego już spowodował odkrycie wielu nowych złóż, w tym także w pobliżu Europy. Wszystko to pozbawia gaz charakteru paliwa obciążonego znaczącym ryzykiem.Rosnąca konkurencyjności gazu w stosunku do węgla jako paliwa energetycznego jest funkcją oddziaływania wielu czynników. Pierwszy z nich dotyczy innej jeszcze - poza omówioną powyżej poprawą bezpieczeństwa dostaw - konsekwencji zmian na rynku gazu.Notowany wzrost podaży i dostępności tego paliwa, będzie, ze względu na trwałość tego kierunku zmian na rynku gazu, skutkował także umocnieniem się już widocznego od pewnego czasu, zniżkowego trendu cen gazu i tym samym stanowił ważny czynnik przyczyniający się do zwiększania się przewagi konkurencyjnej gazu, w stosunku do energetyki węglowej, zwłaszcza jeśli uwzględnić dwie okoliczności.Po pierwsze, jego znacznie niższą, emisyjność i po drugie, strukturę kosztów całkowitych w której koszt paliwa stanowi 80 proc., co czyni z tego czynnika główną determinantę rentowności energetyki gazowej, zwłaszcza jeśli uwzględnić nieunikniony szyki wzrost opłat za emisję.Listę atutów gazu jako paliwa uzupełnić należy jeszcze o trzy następne cechy gazowych źródeł wytwarzania. Po pierwsze, w przypadku bloków gazowych nie występuje zjawisko oszczędności skali, które polega na spadających wraz ze wzrostem mocy bloku kosztach jednostkowych i które było główną przesłanką powstania wielkoskalowej elektroenergetyki.Po drugie, brak oszczędności skali implikuje ich modularny charakter, co oznacza możliwość szybkiego i taniego dostawiania kolejnych, wraz ze wzrostu rozmiaru rynku zbytu energii elektrycznej. Po trzecie, niemniej istotną cechą źródeł gazowych jest ich duża elastyczność pracy, która wyraża się możliwością szybkiego, łatwego i nie obciążonego wysokimi kosztami, dostosowania wielkości produkcji do fluktuującego zapotrzebowania, w tym także do ich wyłączenia i ponownego włączania.Biorąc pod uwagę poczynione wyżej uwagi nie dziwi, że już od dłuższego czasu – a od niedawna także i w Polsce, która w ostatnich latach podjęła przecież skuteczne działania na rzecz uniezależnienia się od importu gazu rosyjskiego, notuje się szybki wzrost potencjału elektroenergetyki gazowej.W tym kontekście nie można nie odnieść się do nagłaśnianej ostatnio narracji, że rozwój energetyki gazowej będzie skutkował uzależnieniem się od gazu rosyjskiego. Nie dziwię się, że narrację tę ochoczo podchwyciły górnicze związki zawodowe. Można się natomiast dziwić jednemu z członów rządzącej formacji, który forsując tę narrację dezawuuje jej niewątpliwie osiągnięcie, jakim jest właśnie uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.Czynnik technologiczny ma największą i działająca w długim okresie, siłę sprawczą, jeśli chodzi o wypieranie węgla z elektroenergetyki i szerzej całkowitą dekarbonizację energetyki. Jego siła oddziaływania jest jednak ciągle rzadko doceniana w krajowej publicystyce, ekspertyzach i literaturze naukowej poświęconych zagadnieniom transformacji elektroenergetyki.Chociaż więc problematyce nowych technologii poświęca się dużo uwagi, to ciągle dominuje wąskie podejście do postrzegania ich roli w transformacji. Polega ono bowiem na koncentrowaniu uwagi na poszczególnych technologiach i traktowaniu ich znaczenia i przydatności przez pryzmat obecnego stanu ich zaawansowania.Aby więc dostrzec skalę potencjału zmian, jakie już implikuje i będzie w coraz większym stopniu implikować, wdrażanie nowych technologii do elektroenergetyki, należy przyjąć, że mamy tu do czynienia z dynamicznie poszerzającym się zbiorem równolegle rozwijanych technologii, obejmujących wszystkie ogniwa procesu wytwarzania, dostarczania, handlu i użytkowania energii elektrycznej, które:Tylko takie podejście do zmian technologicznych w sektorze elektroenergetycznym po pierwsze, pozwala dostrzec tkwiący w nich potencjał do wywołania efektu synergii, w skali uzasadniającej nadawanie czynnikowi technologicznemu charakteru czynnika przełomowego.Chodzi tu zwłaszcza o te technologie, które mogą uruchamiać zasoby energii odnawialnej oraz racjonalnie nimi gospodarować. Nie chcę tutaj zbyt szeroko odnosić się do tej kwestii, bo istnieje już na ten mnóstwo publikacji. Ograniczę się więc tylko do wskazania na te ich rodzaje, które przynajmniej z dzisiejszej perspektywy można uznać za kluczowe.Należą do nich po pierwsze, technologie wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, wody oraz zasobów rolniczych, po drugie, technologie magazynowania energii elektrycznej, które wchodzą obecnie w etap bardzo szybkiego rozwoju, który już zapowiada pojawienie możliwości jej magazynowania na dużą skalę i w długim okresie oraz po trzecie, technologie w zakresie cyfryzacji, które już wkraczają do wszystkich faz procesu tworzenia wartości w elektroenergetyce.Znaczenie tych technologii widzieć należy w dwóch aspektach. Po pierwsze, będą one umożliwiać nie tylko dalsze obniżanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej, ale także w nieodległej przyszłości skokowe zwiększanie potencjału wytwórczego OZE, w tym zwłaszcza źródeł solarnych. Po drugie, będą one sukcesywnie przyczyniać się do łagodzenia problemu niestabilności OZE, a w dalszej perspektywie czasowej całkowicie go usunąć.Nie budzi już dzisiaj wątpliwości postęp w zakresie obniżki kosztów OZE, których poziom już zbliża się do kosztów energii elektrycznej w energetyce konwencjonalnej. Teraz należy oczekiwać skokowego wzrostu produkcji, zwłaszcza przez źródła solarne, dzięki zwiększaniu ich zdolności do absorbcji promieniowania słonecznego i powierzchni, która będzie pokryta ogniwami fotowoltaicznymi.Jeśli chodzi o drugi aspekt, to dużo się dzisiaj pisze o szybkim postępie w magazynowaniu energii elektrycznej, które umożliwia zagospodarowanie energii ze słońca i wiatru w celu jej wykorzystania w późniejszym terminie. Samo pojęcie magazynowania energii elektrycznej nie jest precyzyjne, bowiem jako takiej nie można jej magazynować, ale można ją zamieniać ją w inny rodzaj energii, która już może być gromadzona.Obecnie za najbardziej obiecującą technologię magazynowania, zwłaszcza w dużej skali i na długi okres, uważa się tzw. zielony wodór, czyli wodór uzyskiwany z OZE. Jako forma magazynowania energii elektrycznej mą on też tę zaletę, że może być transportowany na duże odległości, czyli umożliwiać korzystanie z energii elektrycznej wytwarzanej na obszarach o dużym nasłonecznieniu. .Można sądzić, że ciągle nie docenia się u nas rosnącej roli, jaką w procesie transformacji elektroenergetyki odgrywać będą technologie cyfryzacji tego sektora. Chodzi tu o już upowszechniające się technologie inteligentnych sieci, zwłaszcza dystrybucyjnych, i opomiarowania, ale także wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze wytwarzania i obroty energią elektryczną.W połączeniu z rozbudowującą się infrastrukturą do magazynowania energii elektrycznej będą one sprzyjać powstawaniu tzw. wirtualnych elektrowni. W ten sposób umożliwiać to będzie rozwój coraz bardziej samowystarczalnych, lokalne rynków i mikrorynków, zwłaszcza jeśli uwzględnić możliwość wykorzystania technologii blockchain do uruchomienia bezpośredniego handlu energią między uczestnikami tych rynków.Kolejną korzyścią cyfryzacji, bardzo istotną z punktu widzenia sprawności i optymalizacji – zarówno działania systemu elektroenergetycznego, jak i zużycia energii elektrycznej, będzie miało uruchomianie aktywności strony popytowej. W pierwszej kolejności chodzi tu o tę jej formę, którą określa się jako odpowiedź strony popytowej (DSR).Polega ona dobrowolnym, określonym w umowie z dużymi odbiorcami energii elektrycznej, redukowaniu ich zapotrzebowanie na energię elektryczną w odpowiedzi na sygnał cenowy lub wystąpienie sytuacji nadmiernego obciążenia sieci.Z kolei pobudzeniu z natury mniejszej aktywności małych odbiorców energii elektrycznej będzie służyło upowszechnienie technologii internetu rzeczy, która polega na wyposażaniu działających w odbiorców urządzeń pobierających energię elektryczna w instalację pozwalająca na automatyczne reagowanie na sygnały rynkowe lub sygnały od operatora sieci.Pobudzanie tego rodzaju aktywności odbiorców będzie prowadzić do wygładzania krzywej zużycia energii elektrycznej, dostosowania zużycia do intensywności produkcji OZE i w efekcie obniżania kosztów jej wytwarzania.Wyrazem braku zrozumienia możliwości, jakie oferować będzie rewolucja technologiczna w zakresie transformacji elektroenergetyki - w kierunku modelu całkowicie bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie przez OZE - jest forsowana od lat propozycja budowy wielkoskalowych bloków jądrowych. Od paru dni jest ona już elementem przyjętej przez rząd polityki energetycznej. W trwającym już od dawna sporze, czy budować w kraju energetykę jądrową, rację mają ci, którzy uważają, że spór ten ma charakter cywilizacyjny.Nie ukrywają tego nawet zwolennicy energetyki jądrowej pisząc w przygotowanym w ub. roku przez Instytut Sobieskiego Raporcie, że tego rodzaju technologia „…umożliwia dekarbonizację sektora elektroenergetycznego bez konieczności implementacji rewolucyjnych zmian w sposobie jego funkcjonowania.” W tej perspektywie widzi się czasem możliwą sekwencję odchodzenia od energetyki węglowej, która wyznaczona byłaby tempem budowy i oddawania do eksploatacji kolejnych bloków.Będąc od początku dyskusji - rozwijającej się w Polsce w Polsce od końca pierwszej dekady XXI wieku - zdecydowanym przeciwnikiem budowy energetyki jądrowej, chciałby tu ograniczyć się do trzech argumentów, zastrzegając jednocześnie, że istnieje bardzo wiele innych, które wytacza się przeciwko koncepcji budowy w Polsce energetyki jądrowej. Pierwszy z nich ma charakter ekonomiczny, drugi instytucjonalny, trzeci natomiast odnosi się do obecnej praktyki w zakresie funkcjonowania energetyki jądrowej i budowy nowych bloków.Warto pamiętać, że energetyka jądrowa opiera się na technologii rozwijanej od połowy XX wieku z początkową nadzieją, że będzie ona zbyt tania, aby mierzyć jej zużycie (to cheap to meter).Trwający już od kilku dekad zastój w jej rozwoju tłumaczy kolejne hasło, a mianowicie, że jest ona zbyt droga aby ją budować (too expensive to build). Zakładana skala nakładów na poziomie 300 mld. zł. na zrealizowanie krajowego planu budowy 6 dużych bloków nie tylko rodzi pytanie, czy uda się wygenerować tak ogromne środki finansowe, ale jeszcze ważniejsze, czy możliwe będzie ich odzyskanie, w trybie rynkowym, czyli przez ceny energii wyprodukowanej w tych blokach.Zakładając nawet, że będzie możliwe ich wybudowanie w zakładanych terminach, ceny energii wytwarzanej musiałyby być horrendalnie wysokie - na co wskazują dokonywane obecnie w Wielkiej Brytanii kalkulacje cen odnoszone do rozpoczętej tam budowy - jeśli skonfrontować je z trwającym już od paru lat zniżkowym trendem kosztów energii z OZE.Jeśli dodatkowo uwzględnić zapowiadany, skokowy wzroście ich potencjału wytwórczego, można, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, stwierdzić, że będą to od początku osierocone aktywa, a więc takie, które nigdy nie będą zdolne do generowania przychodów.Drugi argument dotyczy braku wiary w naszą zdolność instytucjonalną, zarówno na poziomie rządowym, jak i państwowych korporacji energetycznych, do przeprowadzenia tak gigantycznego i skomplikowanego programu. Za tym argumentem przemawia z kolei fakt, że po 10 latach debatowania przez poszczególne rządy o rozpoczęciu realizacji tego programu i wydania około miliarda złotych, w gruncie rzeczy stoimy w tym samym miejscu, w którym byliśmy w 2010 roku.Warto tu przypomnieć historię specjalnej spółki EJ 1 utworzonej w PGE, której dokonania w zakresie budowy bloków jądrowych znane są opinii publicznej jedynie z powodu wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa tej spółki. Z tego powodu przyłączam się więc do poglądu wyrażonego przez uczestnika dyskusji publikowanej ostatnio w Rzeczpospolitej, że planowane bloki nigdy nie zostaną wybudowane.Trzeci argument dotyczy wyjątkowo nieudanego przebiegu budowy bloków jądrowych we Francji i Finlandii, a więc w krajach posiadających ten rodzaj energetyki. Wystarczy tylko powiedzieć, że czas ich, nieskończonej zresztą jeszcze budowy, jest trzykrotnie dłuższy od planowanego i również ponad trzykrotnie przekroczone zostały już koszty ich budowy.Tutaj może warto przytoczyć podawany w literaturze przedmiotu pogląd, że w całym okresie rozwoju tego rodzaju energetyki w krajach zachodnich nie zdarzył się przypadek, aby kosztorysy i czas budowy nie zostały znacznie przekroczone. Nie ma więc powodów zakładać, że realizacja krajowego programu budowy energetyki jądrowej będzie odbiegać od tej prawidłowości.Ponadto nie sposób tu nie odnotować, że w USA, które są zainteresowane udziałem w budowie w Polsce energetyki jądrowej, ten rodzaj energetyki już od bardzo dawna przeżywa tam głęboki kryzys, wyrażający się zamykaniem działających tam elektrowni jądrowych.Według ocen, budowane tam obecnie dwa bloki będą ostatnimi, które powstaną w tym kraju. Przekaz ten jeszcze bardziej wzmacnia podjęte przez nowego Prezydenta decyzje, które w sposób zdecydowany przesuwają priorytety amerykańskiej polityki energetycznej w kierunku źrW tym kontekście oczywistym staje wygłoszony wyżej pogląd o wyborze cywilizacyjnym, zwłaszcza jeśli uwzględnić, że przecież mówiąc o energetyce jądrowej, mówimy o technologii rozwijanej od połowy XX wieku. Co więcej, wejście na drogę realizacji planu budowy energetyki jądrowej będzie powodować odbieranie ogromnych środków, które mogłyby przyspieszyć tempo przebiegu technologicznej rewolucji w sektorze elektroenergetycznym.Dotyczy ona stwierdzenia, że kluczowy w tym opracowaniu problem tempa odchodzenia od węgla nie ma charakteru akademickiego, ale charakter jak najbardziej praktyczny, o dużej doniosłości ekonomicznej, społecznej i politycznej. Jeśli deklarowana jest wola spowalniania procesu odchodzenia od węgla i, co gorsza, powiązanie go z uruchamianiem bloków jądrowych, będzie to oznaczać, czy chcemy czy nie, demotywowanie w zakresie podejmowania prac nad tworzeniem nowego ładu gospodarczego na terenach zdominowanych dotąd przez energetykę węglową.A jest to wielkie wyzwanie, któremu sprostanie wymaga nie tylko ogromnych środków, ale i czasu niezbędnego do wypełnienia gospodarczej luki po energetyce węglowej.Biorąc więc pod uwagę doświadczenia innych krajów, sukces w zagospodarowania tych terenów jest funkcją czasu – im wcześniej i dłużej trwa ich transformacja gospodarcza, tym zwiększa się szansa na zmniejszanie dolegliwości tego procesu.Przyjmuje się, że jest to okres nie krótszy niż 15-20 lat. A zatem, nawet nie uwzględniając uzasadnianego tu przekonania, że tempo odchodzenia od węgla będzie znacznie szybsze, niż się zakłada, już teraz jest najwyższy czas na podjęcie aktywnych działań zorientowanych na tworzenie koncepcji przebudowy gospodarczej i jej wdrażania."