Rentowność górnictwa maleje, a długi rosną. Plan był jednak inny

Najwyższa Izba Kontroli określiła rządowy program dla górnictwa węgla kamiennego jako ogólnikowy i nieprecyzyjny wskazując, że jego główny cel - stworzenie rentownego sektora - nie został dotychczas osiągnięty. Zdaniem NIK powinien zostać opracowany nowy program dla branży.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o wynikach kontroli przygotowania i realizacji rządowego "Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce", przyjętego przez rząd w styczniu 2018, który obejmuje okres do 2030 roku.

Nie był to pierwszy pogram sektorowy branży, bo jak NIK wskazuje, w Polsce od 1989 roku rządy przygotowały i wdrażały 8 programów restrukturyzacji górnictwa.

„Ich realizacja nie doprowadziła do trwałej rentowności branży, bowiem oparte były na zbyt optymistycznych założeniach i prognozach. Nierozwiązanym problemem była niska wydajność wydobycia, przerosty zatrudnienia i nieefektywny system wynagradzania" - czytamy w komunikacie NIK.

Celem programu z 2018 i skorygowanego w 2019 było kreowanie warunków sprzyjających stworzeniu rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego (gwk), a program obejmuje okres do 2030 roku.

Okres objęty kontrolą to lata 2018-2021, z uwzględnieniem dowodów sprzed i po tym okresie, o ile miały wpływ na ocenę kontrolowanej działalności. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone od 6 września 2021 r. do 24 lutego 2022 r.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że przygotowanie „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” przez Ministra Energii było nierzetelne, co jej zdaniem negatywnie wpłynęło na jego skuteczność.

Izba zaznaczyła, że pomimo realizacji znacznej części przewidywanych w nim działań – podobnie jak w przypadku poprzednich ośmiu programów dla sektora gwk opracowanych po 1989 r. – nie osiągnięto dotychczas rentowności sektora.

NIK zaznaczyła, że negatywny wpływ na wyniki sektora gwk od 2020 r. miało również osłabienie aktywności przemysłowej wynikające z pandemii COVID-19 oraz systematyczny spadek cen węgla.

Wyniki górnictwa węgla kamiennego ulegały systematycznemu pogorszeniu, przy czym dotyczyło to zarówno wyników finansowych, które z 3 mld zysku netto w 2017 spadły do 6,2 mld zł straty netto w 2020 r., jak i wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego.

Spadkowi wydobycia o 17 proc. towarzyszyła redukcja zatrudnienia o 3,2 proc. Konsekwencją tego był spadek wartości wskaźnika wydobycia węgla na jednego zatrudnionego z 780 ton w 2017 do 672 ton w 2020, a jednocześnie wzrosło zadłużenie kopalń, z 7 mld zł w 2017 do 14 mld zł w 2020

NIK podała, że kondycja finansowa gwk za 9 m-cy 2021 r. uległa poprawie, lecz wynik

Założenia rządowego programu "zostały określone w sposób ogólnikowy i nieprecyzyjny"

finansowy netto nadal był ujemny i wyniósł -2,3 mld zł."

Zdaniem NIK założenia omawianego programu zostały określone w sposób ogólnikowy i nieprecyzyjny, a jego opracowanie "ograniczało się w istocie do zebrania zawartych w strategiach spółek węglowych założeń, działań, projektów i zadań, które zostały następnie opisane w Programie".

Izba wskazuje, że kiedy rząd przyjmował w 2018 r. „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” dla celu głównego określono wskaźniki w wartości bazowej (2015 r.), pośredniej (2018 r.) i docelowej (2030 r.).

Dotyczyły one sprzedaży węgla na rynek krajowy, udziału kosztów paliwa węglowego w cenie energii elektrycznej, udziału produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej ogółem oraz produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.

NIK oceniła, że powyższe wskaźniki były nieadekwatne do przyjętego celu ponieważ żaden z nich nie dotyczył rentowności ani efektywności, a udział węgla kamiennego w cenie i kosztach energii elektrycznej nie zależy od podmiotów sektora górniczego.

Program dla górnictwa węgla kamiennego. jak zaznacza NIK, został zmieniony i w styczniu 2022 r. przyjęty przez rząd (już po zakończeniu kontroli NIK) m.in. z powodu zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej (w lipcu 2021 r.) zmierzających do zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do 1990 r.

Teraz, zaznacza NIK, cel główny mówi o „sprawiedliwej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego z założeniem stopniowej likwidacji branż wydobywczej węgla energetycznego w oparciu o mechanizmy wsparcia sektora publicznego”. Zmniejszono z dziesięciu do siedmiu liczbę celów szczegółowych.

Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że trzeba opracować nowy program dla górnictwa węgla kamiennego

Skontrolowany przez NIK Program ze stycznia 2018 r. został opracowany z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółek węglowych.

Otrzymał rekomendację Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W skład zespołu wchodzi strona rządowa, przedstawiciele górniczych związków zawodowych i przedstawiciele pracodawców.

Do programu przeniesiono jednak wyłącznie przedsięwzięcia, które były planowane przez spółki wydobywcze i zostały zdefiniowane w ich dokumentach planistycznych i strategicznych.

Część tych działań dotyczyła jedynie poszczególnych spółek, a nie całego sektora gwk. Dziesięciu celom szczegółowym zostały przypisane 74 działania, z których 13 określono jako działania wspierające. Założono też realizację 34 tzw. kluczowych projektów. NIK podała, że tylko w odniesieniu do 4 działań i 5 projektów wskazano podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

Na podstawie otrzymanych z podmiotów górniczych danych ARP przygotowała propozycje wskaźników, które ostatecznie zostały przyjęte jako wskaźniki realizacji Programu. NIK oceniła, że nie odzwierciadlały one jednak oczekiwań rządu wobec sektora gwk i były jedynie wypadkową wskaźników planowanych przez spółki.

NIK poinformowała, że żadna ze spółek nie widziała potrzeby modyfikacji swoich strategii i planów, by uwzględnić w nich realizację celów Programu.

"Organy nadzorcze i zarządcze spółek nie podejmowały zaś uchwał o wdrożeniu Programu. W przypadku stwierdzenia, że działania przewidziane w Programie nie leżą w interesie spółek – rezygnowały z ich realizacji" - czytamy w komunikacie NIK.

Izba podała, że jedynie w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka strategia była spójna z programem i była kontynuacją założeń spółki z 2013.

Jaki jest wniosek NIK z przeprowadzonej kontroli? Izba uważa, że należy opracować nowy program dla sektora górnictwa węgla kamiennego.

"W opinii NIK w czasie projektowania nowego Programu należy przeprowadzić rzetelne analizy problemów występujących w sektorze i zaprojektować cele w Programie mające za zadanie usunięcie stwierdzonych problemów"- czytamy w komunikacie.