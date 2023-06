Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych (Solidarności, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadry) zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnieśli się do działań Sierpnia 80.

"Z fałszywą troską - tak oceniamy ostatni wygłup działaczy Sierpnia 80, którzy w walce o laury jedynego sprawiedliwego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW wypuścili ulotki, gdzie z fałszywą troską o los górników zatrudnionych w JSW Szkolenie i Górnictwo podważyli zasady alokacji tychże pracowników do kopalń JSW SA" - piszą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tekście, jaki nadesłali do Solidarności Górniczej.

Reprezentatywne organizacja związkowe z JSW: na szczęście to fakty weryfikują funkcjonujący od 2017 roku model alokacji pracowników JSW SiG do kopalń

"Dowiadujemy się, jakim nieszczęściem dla spółki jest proces zatrudniania pracowników SiG w kopalniach JSW SA, ponieważ nie decydują o tym postulowane przez Sierpień 80 rady robotniczo-związkowe i nie trzeba tam pieczątki "ważnego" związku zawodowego, który liczy kilkunastu członków, a lider tej kanapowej formacji nie jest nagabywany przez "lud sigowski", żeby go bronił przed tą nieszczęsną alokacją.

Jednak na szczęście to fakty weryfikują funkcjonujący od 2017 roku model alokacji pracowników JSW SiG do kopalń. To reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA zawarły z Zarządem JSW SA porozumienie inicjujące cykliczne zatrudnianie kolegów i koleżanek z JSW SiG w zakładach JSW SA" - zaznaczają w tekście opublikowanym przez Solidarność Górniczą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników JSW.

Nie dajmy się zmanipulować fałszywą troską Sierpnia 80 o los pracowników JSW SiG

"W tym skutecznym modelu wystarczy sprawna współpraca między kopalniami a JSW SiG przy ustalaniu brzegowych kryteriów przejścia pracownika oraz dobra komunikacja między działami zatrudnienia zainteresowanych stron. Ostatnią rzeczą "ułatwiającą" alokację byłoby stworzenie dodatkowego regulaminu, co postuluje Sierpień 80. Znając ambicje działaczy kanapowych związków, zamiast alokacji mielibyśmy wówczas głośną komisję śledczą, ustawicznie debatującą nad kryteriami dla pracowników SiG-u, a najważniejsze kryterium stanowiłaby przynależność związkowa przesłuchiwanego kandydata.

Dlatego nie dajmy się zmanipulować fałszywą troską Sierpnia 80 o los pracowników JSW SiG, bo działaczom tego związku zawodowego wcale nie chodzi o czyjekolwiek dobro, a o wpierd...nie się w rolę pracodawcy i zastąpienie Działu Zatrudnienia JSW SA. Marzy im się, żeby to od nich zależało łaskawe rozdawanie zgód na zatrudnienie w kopalniach JSW SA.

Na szczęście, póki my funkcjonujemy, dzięki poparciu licznej reprezentacji związkowej w JSW SiG, możemy marzenia "Sierpnia 80" uznać za nocne mary i głośno powiedzieć tym ulotkarzom: "odp...cie się od JSW SiG" - kończą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników JSW.