Resort aktywów państwowych planuje konsolidację aktywów wydobywczych

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje konsolidację aktywów wydobywczych - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda.

"Będziemy prowadzić proces konsolidacji aktywów wydobywczych, by uporządkować ten rynek" - powiedział wiceminister podczas kongresu Powerpol. Wskazał, że będą na tym rynku zachodzić systemowe zmiany, ale trudno mówić obecnie o finalnym modelu.

Gawęda powtórzył, że obecnie problemem jest nadpodaż węgla na rynku, stąd plan utworzenia centralnego magazynu.

"To nie musi być w jednym miejscu, a tam, gdzie to będzie korzystne z punktu widzenia odbiorców. Celem nie jest, by przewozić nadmiar paliwa, a by mieć bufor, by w okresie nadwyżki mieć go gdzie deponować" - powiedział wiceminister Gawęda.