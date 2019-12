Restrukturyzacja górnictwa: 6 rzeczy, o których nie wolno zapomnieć

Temat restrukturyzacji polskiego górnictwa nabrał ostatnio nowego wymiaru, mając na względzie postulaty wprowadzania kolejnych restrykcyjnych działań w ramach prowadzonej przez UE polityki dekarbonizacji. Restrukturyzacja górnictwa oraz transformacja terenów górniczych to bardzo poważne kwestie. Mówiąc o nich, nie wolno zapominać o tym, że w tle zawsze są konkretni ludzie. Poza tym łatwo coś zlikwidować, natomiast trudniej stworzyć w to miejsce sensowną i równorzędną alternatywę. Warto to powtarzać, bowiem roztropna i zaplanowana transformacja jest czymś zupełnie innym niż wymuszona likwidacja.

Jest alternatywa (choć można dyskutować o tym, czy w ogóle sensowna) dla węgla wydobywanego w krajowych kopalniach w postaci surowca z importu.

Nie ma jednak realnej i możliwej do szybkiego wdrożenia alternatywy dla miejsc pracy w kopalniach oraz w ich otoczeniu.

To właśnie węgiel zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. Warto o tym pamiętać, mówiąc o restrukturyzacji górnictwa i transformacji terenów górniczych.