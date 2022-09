Rewolucja w najlepszej polskiej kopalni

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka, firmy uważanej za najlepszą kopalnię węgla kamiennego w Polsce, podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa firmy Artura Wasila ze składu zarządu. Jego obowiązki przypadły Arturowi Wasilewskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi.

Arturowi Wasilewski był dotychczas wiceprezesem Bogdanki ds. ekonomiczno-finansowych

Uchwała o odwołaniu Artura Wasila wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16 września. Ponadto rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków prezesa zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Arturowi Wasilewskiemu, zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych - do dnia powołania prezesa zarządu, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Artur Wasilewski w 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois.

Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR / MSSF. Zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

W latach 1998-2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej Demos zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa.

Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od analityka finansowego, kierownika Działu Planowania i Analiz do głównego ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora ds. controllingu, w 2018 r. objął stanowisko dyrektora ds. controllingu i finansów.

Od 8 października był 2018 r. zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Z uwagi na pogorszenie warunków geologicznych spółka obniżyła plany produkcyjne

"Jestem po rozmowie z Prezesem Grupy Enea Pawłem Majewskim. W piątek podczas Rady Nadzorczej LW Bogdanka rozpatrzony zostanie punkt o odwołaniu Prezesa A. Wasila" - brzmiał tweet (pisownia oryginalna) wicepremiera Jacka Sasina z 14 września. Była to pierwsza zapowiedź zdymisjonowania Artura Wasila.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie, z uwagi na pogorszenie warunków geologicznych, spółka obniżyła plany produkcyjne z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego do ok. 8,3 mln ton.

"W związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać, spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego, ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego” - przekazała Bogdanka w komunikacie.

Nie jest jednak wcale jasne, czy powyższe przesądziło o dymisji prezesa górniczego przedsiębiorstwa.