Rezygnacja prezesa JSW Innowacje przyjęta. Odwołano też wiceprezesów

Rada nadzorcza spółki JSW Innowacje przyjęła w piątek złożoną przed kilkoma dniami rezygnację prezesa firmy Jarosława Mrozka oraz odwołała ze stanowisk dwoje wiceprezesów tej spółki, będącej zapleczem badawczo-rozwojowym grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

"Rada Nadzorcza Spółki JSW Innowacje SA na posiedzeniu 21 lutego przyjęła rezygnację Jarosława Mrozka z funkcji prezesa zarządu. Z powodu utraty zaufania z funkcji wiceprezesów zarządu Rada odwołała również Agnieszkę Hankus-Kubicę i Jacka Srokowskiego" - poinformował w piątek rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sławomir Starzyński.

Jednocześnie Rada oddelegowała ze swojego składu Leszka Hodernego do pełnienia funkcji prezesa zarządu JSW Innowacje, zaś do pełnienia funkcji wiceprezesa został oddelegowany Adam Oleś. Obaj będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego zarządu spółki JSW Innowacje.

Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej będzie sprawował Robert Sołek.

W środę przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania. Wcześniej prezes spółki zrezygnował ze stanowiska.

Jak informował w środę rzecznik ministerstwa Łukasz Wróblewski, w specjalnym piśmie do prezesa JSW minister aktywów państwowych Jacek Sasin nakazał natychmiastową kontrolę w JSW Innowacje, która ustali wszystkie okoliczności sprawy. "W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa powinno nastąpić złożenie zawiadomienia do organów ścigania" - poinformował rzecznik MAP.

B. prezes JSW Innowacje odniósł się do sprawy w czwartek w regionalnym portalu ŚląskiBiznes.pl, odrzucając podejrzenia dotyczące molestowania. "Żadnego molestowania nie było. Po to podałem się do dymisji, żeby nikt nie zarzucił mi, że wpływałem na jakiekolwiek procesy kontrolne. Kontrola jest od tego, żeby to wyjaśnić. Jeżeli wyjaśni, wtedy będę mógł złożyć odpowiednie informacje czy odnieść się do tematu" - powiedział Mrozek, cytowany na łamach portalu.

"Z mojego punktu widzenia sądzę, że wynik kontroli może być tylko jeden. Spokojnie czekam" - mówił b. prezes JSW Innowacje portalowi ŚląskiBiznes.pl

Wcześniej z nieoficjalnych informacji docierających do Ministerstwa Aktywów Państwowych ze spółki wynikało, że "były prezes mógł dopuścić się wobec pracownic zachowań noszących znamiona molestowania, m.in. składając im propozycje o charakterze seksualnym w zamian za korzyści służbowe". Sprawa będzie wyjaśniana.

Jarosław Mrozek był prezesem spółki JSW Innowacje od października ubiegłego roku. Wcześniej przez wiele lat pracował m.in. na kierowniczych stanowiskach w służbie celnej w Opolu i Katowicach, kierował też Zakładem Usług Górniczych. W 2018 r. był kandydatem PiS na prezydenta Wodzisławia Śląskiego - zajął drugie miejsce, przegrywając z wybranym ponownie w pierwszej turze prezydentem Mieczysławem Kiecą.

Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW. "Misją spółki jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa" - czytamy na stronie internetowej JSW Innowacje.