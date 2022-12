Rok 2022 pod znakiem rekordowych cen węgla. Liczy się dostępność i stabilność dostaw

Dostępność węgla i jego konkurencyjność w stosunku do bardzo drogiego gazu, a także niezawodność w wytwarzaniu energii w porównaniu z niestabilną generacją wiatrową i słoneczną - spowodowały, że w roku 2022 to węgiel był hegemonem na rynku paliw.

Zbliżający się do końca rok 2022 na międzynarodowym rynku węgla był wyjątkowy, a ceny surowca osiągały rekordowe poziomy.

W realiach kryzysu energetycznego okazało się, że dzięki węglowi można zapewnić stabilne dostawy energii i zachować ciągłość produkcji w przemyśle.

Zapotrzebowanie na węgiel w świecie wzrośnie w 2022 roku i przekroczy 8 mld ton.

Na węgiel nieco inaczej spogląda się też teraz w Unii Europejskiej

Upadek węgla - wieszczony do niedawna - nie ma miejsca. Przeciwnie, wydobycie i zużycie węgla na świecie bije kolejne rekordy. W zbliżającym się do końca 2022 roku ma ono przekroczyć 8 mld ton. W roku 2023 będzie na zbliżonym poziomie. Kryzys energetyczny potęgowany wojną na Ukrainie napędza konsumpcję węgla. Przy tym Chiny oraz Indie budują nowe elektrownie na węgiel.

Politycy indyjscy zaznaczają, że ambitne cele wzrostu gospodarczego: osiągnięcie rocznego produktu krajowego brutto w wysokości 5 bilionów dolarów przed końcem dekady, w porównaniu z 3,2 biliona dolarów w 2021 roku można będzie osiągnąć jedynie poprzez dynamiczny rozwój energetyki węglowej. Bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie przemysłowi stabilnych dostaw energii pozostaje tam priorytetem.

Indie wkrótce będą miały największą populację ze wszystkich krajów świata, zatem ich wybory w zakresie miksu energetycznego będą miały znaczenie dla całego międzynarodowego rynku.

Na węgiel nieco inaczej spogląda się też teraz w Unii Europejskiej. Przykładowo niemieckie firmy energetyczne planowały wycofanie niektórych elektrowni na węgiel kamienny w latach 2022-23, jednak po inwazji na Ukrainę to się zmieniło.

Trzeba było "przeprosić się" z nielubianym węglem i zatrudnić wykwalifikowany personel do obsługi elektrowni i zarządzania zakupami węgla, często zwracając się do byłych pracowników, aby wrócili z emerytury. Rządy w krajach UE zwiększyły presję na zapewnienie dostaw energii ze wszystkich paliw kopalnych, bowiem energia wiatrowa i słoneczna to zdecydowanie byt mało, żeby móc sprostać europejskiemu popytowi.

Zużycie węgla na poziomie ponad 8 mld ton może pozostać do 2025 roku. Wyższe ceny gazu ziemnego w dobie światowego kryzysu energetycznego doprowadziły do zwiększonej zależności od węgla jako źródła energii.

W Chinach, które są największym konsumentem węgla na świecie, fala upałów i susza spowodowały latem 2022 roku wzrost produkcji energii z węgla, mimo że lockdowny związane z pandemią koronawirusa spowolniły popyt. Wszyscy trzej najwięksi światowi producenci węgla: Chiny, Indie oraz Indonezja osiągną rekordy wydobycia w 2022 roku. Gospodarki w Azji są zdeterminowane, aby zwiększać zużycie węgla, co będzie związane ze wzrostem gospodarczym i zwiększeniem zapotrzebowania na energię.

Bezpieczeństwo energetyczne wiele krajów stara sobie zapewnić dzięki węglowi jako paliwu

Szacuje się, że ceny węgla utrzymają się w roku 2023 na wysokich poziomach. W realiach pogłębiającego się kryzysu energetycznego każdy kraj próbuje się ratować. W UE trochę mniej mówi się obecnie o „zielonej” energii, bowiem wszyscy chcą się zabezpieczyć w surowce energetyczne, w tym węgiel, będący na cenzurowanym.

Sięga się po węgiel kamienny, ale także brunatny, którego złoża są teraz maksymalnie eksploatowane w Niemczech, które zużywają wielokrotnie więcej węgla brunatnego niż inne kraje. Liczy się utrzymanie produkcji w gospodarce oraz zapewnienie stabilnych dostaw energii. Obecne realia pokazują, że bezpieczeństwo energetyczne wiele krajów stara sobie zapewnić dzięki węglowi jako paliwu.

Wojna na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne. Energia z OZE jest niestabilna i zależna od warunków pogodowych. Wcześniej zakładano, że to gaz miałby być paliwem przejściowym.

Dekarbonizacja w Polsce oznacza odchodzenie od polskiego węgla, ale nie odchodzenie od używania tego surowca

Natomiast w obecnych realiach należy powrócić do węgla i traktować ten surowiec jako stabilizator systemu energetycznego. Takich postulatów nie brakuje na polskim rynku. Tym bardziej, ze węgiel mamy u siebie i potrafimy go wydobywać. Poza tym są również u nas kadry górnicze i całe górnicze zaplecze.

Dekarbonizacja w Polsce oznacza odchodzenie od polskiego węgla, ale nie odchodzenie od używania węgla. Jeżeli nie chcemy być zależni wyłącznie od węgla importowanego, to należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Do roku 2035 około 18,7 gigawatów mocy będzie u nas wyłączonych głównie w węglu. Plany są takie, że ponad 14 gigawatów mocy będzie wprowadzonych do systemu. Jednak chodzi również o odnawialne źródła energii a zatem może wystąpić problem ze źródłami dyspozycyjnymi. Zatem w kolejnych latach zagrożenie przerw w dostawach energii jawi się jako całkiem realne.

Histeria klimatyczna w coraz większym stopniu ogranicza sektor bankowo-finansowy w inwestowaniu w sektor węglowy. Może to prowadzić do sytuacji, w której zwiększyłby się popyt na węgiel, ale jego podaż byłaby ograniczona, a co za tym idzie - ceny mogłyby pozostać na wysokim poziomie. Właśnie na to w kolejnych latach się zanosi.