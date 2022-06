Rola i znaczenie węgla może wzrosnąć. Piłka jest po stronie rządu

Niemcy lub Holendrzy mówią o powrocie do węgla, ale w krótkim terminie, tymczasowo na dwa, trzy lata, a nas taka perspektywa nie interesuje. Potrzebujemy długoterminowej pewności, że węgiel będzie potrzebny - podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności i szef związku w Polskiej Grupie Górniczej.

Bogusław Hutek wskazuje, że należy podjąć takie decyzje, które nas zabezpieczą przed brakiem prądu i ciepła.

Zaznacza również, że unijni urzędnicy w dalszym ciągu forsują Fit for 55 i nie dostrzegają tego, że świat się zmienił, że mamy wojnę gospodarczą w Europie.

Nie rozumieją, że pora zweryfikować poglądy na to, czym wolno nam palić i jak pozyskiwać tanią energię - zaznacza Bogusław Hutek.

- Piłka jest po stronie rządu, a w nim mamy teraz trójgłos: wicepremier i minister aktywów państwowych jest węglowi przychylny, jednak premier i minister klimatu mówią tylko o rozwijaniu OZE oraz imporcie paliw - zaznaczył Bogusław Hutek w audycji „Rozmowy niedokończone" w Radiu Maryja i TV Trwam, która 23 czerwca 2022 roku była poświęcona górnictwu.

Wskazał również między innymi, że w energetyce trzeba byłoby między innymi przystąpić do rewitalizacji bloków węglowych o mocy 200 MW. A rola węgla jako paliwa przejściowego w transformacji musiałaby zostać zapisana w oficjalnych dokumentach rządowych.

Zdaniem Bogusława Hutka możliwe jest znaczne wydłużenie harmonogramu zamykania polskich kopalń na przykład do 2060 roku lub dalej. Jednak kłania się tu polityka energetyczna państwa.

- Potrzeba odważnych decyzji rządzących. Na razie słyszymy o budowie atomu, o inwestycjach w morskie turbiny wiatrowe, a nie w węgiel - zaznaczył Hutek.

- Odpowiedzialną za brak węgla jest energetyka, która nie realizowała kontraktów nie tylko z Polską Grupą Górniczą ale innymi spółkami - podkreślił Bogusław Hutek.

- Ich tłumaczenie, że Covid zmniejszył zapotrzebowanie, nie znajduje potwierdzenia w sprawozdaniach finansowych, z których wynika, że energetyka spaliła 10-11 mln ton węgla, mimo że nie odbierała go od polskich kopalń. To znaczy, że węgiel importowano. Dodatkowo kupiono za granicą 12 TWh elektryczności - ekwiwalent 4-5 mln ton węgla. W tym samym okresie na zwałach nagromadziło się 6 mln ton paliwa, którego nie odebrano z polskich kopalń - wskazał Bogusław Hutek.

Zaznaczył również, że spółki energetyczne oszacowały swoje roczne zapotrzebowanie tak, że Polska Grupa Górnicza musiała obniżyć produkcję z 29-30 mln ton do 23,5 mln ton, natomiast Tauron z 6 mln ton do 4 mln ton.

- Gdyby energetyka w latach 2020-2021 realizowała kontrakty z kopalniami, dziś byłoby 8-9 mln ton węgla więcej na rynku, w tym ok. 3 mln ton opałowego - wskazał Hutek.

I zaznaczył, że przed kilku laty spółki energetyczne zapewniały i uspokajały, że w razie potrzeby będą w stanie sprowadzić do Polski tani węgiel z importu.

- Niech więc sprowadzą dzisiaj ten tani węgiel i sprzedadzą go obywatelom - powiedział szef górniczej Solidarności.

- My nadal sprzedajemy węgiel energetyce po 250 zł za tonę. Elektrownie pracują pełną mocą i prąd z taniego polskiego węgla jest sprzedawany za granicę. Jednocześnie spółki, jak PGE Paliwa, sprowadzają węgiel statkami z zagranicy i oferują go po 50-60 zł/GJ, kiedy nasz kosztuje 12,5 zł/GJ. Gdyby dzisiaj zarządy spółek górniczych powiedziały, że będą sprzedawać węgiel po cenach ARA, to za chwilę by ich nie było. Niestety ludzie odpowiedzialni za brak węgla w Polsce mają się dobrze - ocenił Hutek.

Wskazał również między innymi na potrzebę rozwoju czystych technologii węglowych.

- Japończycy 60-70 proc. energii pozyskują z czystych źródeł węglowych, zatem postawmy choć jedną taką inwestycję w Polsce. Zainwestujmy w wytwarzanie błękitnego bezdymnego węgla - wskazywał. - Wdrożenie pomysłów na czyste technologie węglowe nie zależy ode mnie, tylko od determinacji rządzących. Niestety mam przeczucie, że ktoś pana premiera i decydentów przekonał, że trzeba odejść od węgla. Jednak popełniają duży błąd - mówił Bogusław Hutek.

Przypomniał również, że nikt dotąd nie podziękował górnikom za to, że znowu są kotwicą antyinflacyjną i zapewniają zyski energetyce.

Bogusław Hutek zwrócił przy tym uwagę, że aby zasypać lukę węglową w wysokości około 8 mln ton, potrzeba sześć-siedem lat oraz wsparcia legislacyjnego, bowiem bardzo czasochłonne będzie chociażby przygotowanie koncesji wydobywczych.

