Rosja celuje w azjatycki rynek węgla i ropy

Rosja zamierza sprzedawać więcej węgla i ropy na rynki chiński i indyjski. Sankcje Zachodu mogą ten eksport utrudnić. Jeżeli jednak Rosja zaoferuje duże rabaty, to rynki azjatyckie wchłoną znaczną część rosyjskich surowców.

Rosja nadal może w Azji znajdować nabywców na paliwa kopalne.

Perspektywicznymi rynkami dla Rosji są między innymi Chiny oraz Indie.

Rosja musi jednak zaoferować wysokie rabaty, żeby import rosyjskich surowców, w tym węgla, był opłacalny dla nabywców w sytuacji zachodnich sankcji nakładanych na Rosję.

Wysyłanie ropy na azjatyckie rynki może być utrudnione, bowiem z powodu zachodnich sankcji związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, ubezpieczyciele odmawiają uwzględniania tankowców z rosyjskimi surowcami.

Stąd firmy z Chin, czy Indii zażądały wysokich rabatów, żeby pokryć dodatkowe koszty i zminimalizować ryzyko importu z Federacji Rosyjskiej.

Chiny będą wzmacniać relacje gospodarcze z Rosją

Najmniej przeszkód natury logistycznej dotyczy eksportu rosyjskiego węgla, który można przewozić ciężarówkami lub pociągami do Chin. Tyle że rosyjski eksport węgla jest wart zaledwie jedną dziesiątą tego, co eksport ropy i jedną czwartą tego, co eksport gazu ziemnego.

Zachodnie sankcje hamują odbiorców z innych części świata. Mimo przeszkód Rosja może jednak znaleźć sposób na eksport ropy oraz węgla, bowiem popyt pozostaje na wysokim poziomie. A w Chinach do dziś pamiętają niedawne problemy wynikające z niedoboru węgla. Ceny gazu, ropy oraz węgla znacząco wzrosły. A chęć odejścia przez kraje Zachodu od sprowadzania rosyjskich surowców może przyczyniać się do dalszego ich wzrostu.

Nie brak przy tym głosów, że przydatna byłaby polityka, która nie blokowałaby całkowicie zakupów rosyjskich surowców, tylko taka, która umożliwiałaby to realizować po niskich cenach, co uszczupliłoby znacznie rosyjskie dochody z tytułu eksportu surowców.

Rosja może przystać na rabaty, bowiem potrzebuje pieniędzy z tytułu eksportu paliw kopalnych. Przy czym realia geopolityczne pozostają takie, że Rosja nadal jest w stanie eksportować surowce.

Przykładowo Chiny nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają za sobą import ropy z Iranu i Wenezueli mimo zachodnich sankcji nakładanych na te kraje. Nie brak zatem opinii, że skoro Chiny poradziły sobie z importem ropy z Iranu oraz Wenezueli, to poradzą też sobie z importem z Rosji.

Handel między Rosją a Chinami, w większości obejmujący eksport rosyjskich surowców energetycznych, wzrósł w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku o prawie 30 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. A Chiny wskazują, że będą wzmacniać relacje gospodarcze z Federacją Rosyjską.

Pozycja rynkowa Rosji może się znacząco poprawić jesienią. Popyt na olej napędowy w Chinach może się bowiem zwiększyć na jesieni. W Chinach planowane są kolejne inwestycje infrastrukturalne, w tym te dotyczące budowy dróg czy linii kolejowych. Przy tego typu inwestycjach będzie duże zapotrzebowanie na olej napędowy, między innymi do maszyn budowlanych.

Bazować głównie na własnych surowcach

Sytuacja wojny na Ukrainie pokazuje, że należy bazować przede wszystkim na własnych surowcach, dbając o własne bezpieczeństwo energetyczne.

- Dzisiaj jest najwłaściwszy moment, by przemyśleć politykę energetyczną w wymiarze krajowym i europejskim. Pora, by się zreflektować i postawić na duże inwestycje w obszarze węgla, bo mamy go u siebie, a to - we współczesnym, nieobliczalnym świecie - jest gigantycznym atutem. Tylko trzeba umieć go wykorzystać - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Obecnie doskonale widać, że celem Rosji na przestrzeni ostatnich lat było możliwie jak największe uzależnienie Europy od jej surowców energetycznych poprzez działania mające na celu zastąpienie rosyjskim gazem innych źródeł energii.

Zatem w obecnej sytuacji kwestie klimatyczne oraz ekonomiczne nie mogą być na pierwszym planie. Trzeba bowiem przede wszystkim zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne oraz przemysłowe.

- Mamy właściwy czas na rozmowy na forum unijnym o kwestii funkcjonowania kopalń w Polsce w kontekście strategicznego znaczenia polskich zasobów węgla nie tylko dla naszego kraju, ale także całej Unii - zaznaczył w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Teraz jak na dłoni widoczne jest to, jak ważny jest dostęp do własnych surowców. Stąd nie należy się spieszyć z odchodzeniem od wydobycia węgla, tylko robić swoje i zapewnić sobie dzięki jego zasobom w możliwie jak największym zakresie suwerenność energetyczną w kolejnych latach.

Posiadamy zasoby węgla i musimy o ten węgiel zawalczyć, bo właśnie to przeważy na utrzymaniu suwerenności energetycznej. W przeciwnym wypadku zostaniemy zmarginalizowani i energetycznie bezbronni.

