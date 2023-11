Rosja inwestuje w wydobycie węgla

Produkcja węgla w Syberyjskim Okręgu Federalnym wzrośnie do 375 mln ton do 2030 roku.

Syberyjski Okręg Federalny (SFD), obejmujący Kuzbass, Chakasję, Tuwę, obwód nowosybirski i obwód krasnojarski, planuje zwiększyć wydobycie węgla do 375 mln ton do 2030 roku, inwestując w regionalny przemysł wydobywczy kwotę do 7 miliardów dolarów.

Program ten, zatwierdzony przez rząd rosyjski, będzie realizowany zgodnie ze "Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Syberyjskiego Okręgu Federalnego".

Strategia zakłada realizację dziewięciu dużych projektów inwestycyjnych. W 2022 roku w Syberyjskim Okręgu Federalnym wyprodukowano 325,5 mln ton węgla. Zgodnie ze strategią w 2030 roku jedną czwartą całkowitego wolumenu wydobycia węgla stanowić będzie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali.

Reszta będzie przypadać na węgiel energetyczny. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do powstania około 16 tysięcy nowych miejsc pracy.